株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、北海道沼田町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「NUMATA TOMATO TOWN構想」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

沼田町では、日本一の加工用トマト生産量のまちを目指し、栽培・加工・販売・消費・PRに町全体で取り組んでいます。具体的な事業構想として、NUMATA TOMATO TOWN構想推進事業を開始し、栽培面積拡大、加工製品製造機能増強、販売量増加、加工用トマト製品の消費拡大を図ります。また、加工用トマトのPRに町全体で取り組み、基幹産業である農業を中心に産業と連携する新たな事業を推進します。沼田町は、北海道の豊かな自然環境と冷涼な気候を活かし、加工用トマトの栽培に適した地域です。しかし、収穫作業期の労力軽減をはかるための「機械収穫の導入」や「育苗支援」、「未利用農地の活用」、トマトジュースなど特産品の安定的な製造を図るための「栽培面積の維持・拡大」等、様々な取り組みを進める必要があります。こうした取組にご賛同いただける企業の皆様からご支援を賜り、「地域貢献PR / 販路拡大 / 人材獲得 / 新規事業の構築」など、企業の皆様の発展に繋がる産学官の取組を目指いしてまります。

北海道沼田町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1350/

北海道沼田町では、企業版ふるさと納税制度を活用し、企業の皆さまからの寄附を募集しています。企業の皆さまの寄附を、「第３期沼田町総合戦略」で掲げる事業に活用させて頂き、元気で活力あるまちづくりを目指します。近年、関心が高まっているＳＤＧｓへも貢献ができる制度です。是非この機会にご活用のご検討をお願い申し上げます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=01&lg_cd=01438

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form