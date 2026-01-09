“ビル一棟まるごと”いちごスイーツ尽くし！の熱海のいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(運営：株式会社フジノネ)は2026年1月10日(土)より、いちご×チョコレートのスイーツを期間限定で販売開始いたします。

大好評の「ごろごろいちごチョコ」には、ストロベリーチョコソースをかけるWいちごの新味が登場！その他にも3種のいちご×チョコレートのスイーツをお届けします。この季節ならではの甘さが増したいちごとチョコレートのとろける美味しさのスイーツを、おだやかな初春の熱海でお楽しみください。





いちご×チョコレートスイーツ ※写真はイメージです





■旬のいちごをチョコレートと楽しんで

日本有数のいちごの産地・静岡県の玄関口、熱海。旬の盛りを迎える静岡県産いちごを中心とした国産いちごを、バレンタインシーズンならではのチョコレートと楽しむ限定メニューが登場します。









■大好評の「ごろごろいちごチョコ」にWいちごの新しい味が登場

今年も大好評のとろけるチョコソースを生いちごに目の前でかける「ごろごろいちごチョコ」に、ストロベリー味が新登場！甘酸っぱいいちごに合わせて、酸味は少し控えめにしたオリジナルのストロベリーチョコソースを作りました。Wでいちごを味わえるいちご好きにはたまらない組み合わせです。





価格 ：1,150円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆





「ごろごろいちごチョコ」に、ストロベリー味が新登場！





■初登場！いちごミルクソフトにパリパリチョコソース

今年初登場！定番人気のいちごミルクソフトにパリパリチョコソースをかけた「チョコがけいちごミルクソフト」。パリッとした食感といちごミルクの甘酸っぱさが癖になる、食べ歩きにもおすすめのメニューです。





価格 ：550円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・大豆





いちごミルクソフトにパリパリチョコソース





その他にも、「チョコショートケーキ大福」、「いちごチョコ串」もご用意しております。

食べ歩きにも、ご自宅でも楽しめるいちご×チョコレートスイーツとともにお待ちしております。





チョコショートケーキ大福

いちごチョコ串





■「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」について

「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」は、熱海をもっとカラフルに、もっとワクワクする街にしたいとの思いから、ビルを丸ごと一棟フルリノベーションし、2019年に熱海初のいちごスイーツ専門店として誕生しました。「いちごスイーツの夢のアトリエ」をコンセプトに、各階にテーマを設け、異なった内装デザインで可愛らしいいちごの世界観を表現しています。1階ではテイクアウトスイーツやお土産品を販売、3、4階にはフォトスポットいっぱいのイートインスペースをご用意しております。

熱海初の「いちごスイーツ専門店」としていちごの魅力を全国に発信して、このいちごスイーツのアトリエが、「おいしい」と「楽しい」で溢れる場所になるよう、とっておきのいちごスイーツを1年中お届けしています。





私たちが目指すのは、

いちごを主役にしたとっておきのスイーツで、

あなたの幸せな“トキ”を創ること。

たくさんの願いを込めて、

今日もスペシャルないちごスイーツをお届けします。





いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





■店舗概要

店舗名 ： いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.

概要 ： 1階／持ち歩き・テイクアウトスイーツ、お土産品販売

2階／工房

3階、4階／イートインスペース(カフェメニュー販売)

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

TEL ： 0557-55-9550

営業時間 ： 10:00～18:00

公式サイト ： http://www.atami-bonbonberry.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamibonbonberry/









■会社概要

会社名 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： http://fujinone.com/