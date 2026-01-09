ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTGクレーン）の世界市場2026年、グローバル市場規模（30トン以下、30トン～50トン、50トン～100トン、100トン以上）・分析レポートを発表
2026年1月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTGクレーン）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTGクレーン）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTGクレーン）市場の世界動向について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約16億5800万米ドルと評価されており、2031年には約26億7100万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.1パーセントと見込まれており、港湾物流や国際貿易の拡大を背景に高い成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と役割
ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTGクレーン）は、主に港湾や複合輸送拠点において使用される可動式クレーンです。コンテナの積み上げや地上での保管、トラックや船舶への積み替え作業に用いられています。
複数レーンを跨ぐ構造を持ち、1レーンをコンテナ搬送専用として確保することで、高い作業効率と柔軟な運用を可能にしています。固定式設備と比較して設置自由度が高く、港湾のレイアウト変更にも対応しやすい点が特長です。
________________________________________
関連産業動向と背景
世界的な物流量の増加とともに、港湾設備の高度化が進んでいます。背景として、タイヤ産業の成長と国際貿易の拡大が挙げられます。中国は世界最大のタイヤ生産国および輸出国であり、関連する物流機器市場にも大きな影響を与えています。
このような産業基盤の拡大により、港湾作業の効率化と自動化を支えるクレーン需要が中長期的に拡大しています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、能力別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場環境の変化を踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に整理しています。
また、主要企業の企業概要、製品構成、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。さらに、ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTGクレーン）市場の成長可能性を評価し、能力別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の事業戦略や設備投資判断に役立つ情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Konecranes、Cargotec-Kalmar、Liebherr、Mi-Jack Products、ZPMC、SANY Group、Aicrane Machinery Group、ElectroMech、Anupam Industries Limited、Mitsui E&S （PACECO）などの企業が参入しています。
各社は、耐久性、作業効率、自動化対応、環境負荷低減技術を競争力の源泉としており、大型港湾プロジェクトを中心に激しい競争が展開されています。
