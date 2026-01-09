重度障害のある子どもたちをはじめ、誰もが楽しめるイベント「IncluFES 2026」（1月24日開催）に協力

電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：「dentsu Japan」、本拠地：東京都港区、代表者：CEO 佐野 傑、以下「dentsu Japan」）は、1月24日（土）に東洋大学赤羽台キャンパス（東京都北区）で開催される、インクルーシブな社会の実現に向けて、重度障害のある子どもたちをはじめ、誰もが楽しめるイベント「IncluFES 2026」（インクルフェス ニーゼロニーロク）に協力します。dentsu Japanによる協力は、2024年以降、3回目となり、多様な方々に“インクルーシブの輪”を広げていきます。

「IncluFES」は、パラリンピックに採用されているスポーツに取り組むことが難しい重度障害のある子どもたちを主役とした、誰もが楽しむことができるスポーツフェスティバルです。イベントの名称に“すべてを含む”という意味の英語「Inclusive（インクルーシブ）」を掲げ、「気づき、深め、楽しむ」をテーマにしたイベントとして、誰もが楽しめる体験を提供します。2023年以降、東京都多摩市立総合体育館で開催され、年々参加者が増加しています。今回は初の23区内開催となり、より多くの人が参加しやすい環境を整備し、従来より多くの特別支援学校が参加することになりました。

「IncluFES 2026」では、手を使える選手は手で、足を使える選手は足でなど、自身の得意な動きでプレーできる、ハンドボールに似た「ハンドサッカー」のエキシビションマッチのほか、年齢や体型、体力の差、障害の有無も関係なく楽しめる、VR体験やサイバーボッチャ、来場者と一緒にオリジナルキャラクターをつくり上げる「みんなでつくる、インクルフェスのゆるキャラ」など、誰もが参加できる体験コンテンツを展開します。また、ゲストを招いたセレモニーやステージプログラムの開催も検討中で、来場者と選手が一体となって楽しめる空間をつくります。どなたでもご参加いただけるイベントですので、ぜひご来場ください。

＜前回開催時のハンドサッカーとステージプログラムの様子＞



＜「IncluFES 2026」概要＞

日時：2026年1月24日（土） 9:30～16:00（予定）

会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3（東京都北区赤羽台1-7-11）

最寄駅 赤羽駅（JR京浜東北線／埼京線／高崎線／宇都宮線）西口 徒歩8分

主催：IncluFES実行委員会

参加方法：事前予約なし、入場無料でご参加いただけます。

ご参加にあたっては以下ホームページをご覧ください。https://inclufes.jp/

協力：東京都肢体不自由特別支援学校体育連盟／日本ハンドサッカー協会／一般社団法人障害児・者QOLサポートラボ CIAO／株式会社電通コーポレートワン／株式会社電通／株式会社電通デジタル／株式会社電通アイ・アンド・シー・パートナーズ／株式会社電通ライブ／株式会社電通プロモーション／株式会社電通PRコンサルティング／株式会社電通キャスティング アンド エンタテインメント／株式会社電通クリエイティブピクチャーズ／株式会社電通そらり／株式会社電通イベントオペレーションズ／株式会社CAPMAN／株式会社ワントゥーテン／GLOE株式会社／株式会社リクルート

今後もdentsu Japanは、障害者スポーツの継続的な発展をはじめ、誰もがスポーツを楽しむことができる社会の一助となることを目指します。dentsu JapanのDEIに関する取り組みは、以下をご覧ください。

https://www.japan.dentsu.com/jp/deandi/



以上

＜dentsu Japanとは＞

dentsu Japanは、グローバルに展開する「dentsu」の4事業地域のうち、世界最大のエージェンシー（独自試算に基づく）である株式会社電通を擁する日本事業を統括・支援する機能を有すると同時に、日本の事業ブランドを示しています。同ブランドを支える約140社・約2万3000名の従業員が、マーケティング、ビジネス・トランスフォーメーション、スポーツ＆エンターテインメントの事業領域で統合的なソリューションを提供し、顧客の持続的成長を支援しています。dentsu Japanは「Integrated Growth Partner」として顧客と社会の成長と活力を共に創り出すパートナーであることを目指します。