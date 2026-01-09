¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½Äã²¼¤òÍÞÀ©¡£¡ÖÂè3²óÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¡×¤Ë¤ÆºÇ¿·¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸ýÆ¬È¯É½
¡¡¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ ÊýÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤«¤é10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè3²óÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½Äã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡×¤òÂêÌÜ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸ýÆ¬È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¯É½¥¿¥¤¥È¥ë
ÏÂÊ¸Ì¾¡§¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½Äã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë
±ÑÊ¸Ì¾¡§The extract of Artemisia capillaris suppresses stress-induced impairment of skin barrier function
¢£¸¦µæÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸²ºß²½¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ì¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹*1¡£Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ÎÊ¬Èç¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*2¡¢*3¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢¿¢Êª¥¨¥¥¹¤Î¹³¥¹¥È¥ì¥¹¸ú²Ì¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÈéÉæ¤Î¹±¾ïÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍÑÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ÎÃµº÷¤È¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£90¼ïÎà¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë»ºÀ¸ÍÞÀ©¸ú²Ì¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½´ØÏ¢°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½²þÁ±¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯¤¤¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¿¢Êª¥¨¥¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÍÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÆâÍÆ¤È¼ç¤ÊÀ®²Ì
¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°É¾²Á
Àµ¾ï¥Ò¥ÈÉ½Èé³Ñ²½ºÙË¦¡ÊNHEK¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢Éû¿ÕÈé¼Á»É·ã¥Û¥ë¥â¥ó¡ÊACTH¡Ë»É·ã¥¹¥È¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢90¼ïÎà¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë»ºÀ¸ÍÞÀ©¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤ÏÍÑÎÌ°ÍÂ¸Åª¤Ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÁý²Ã¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÃÎ¸«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ1.¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÎÌÊÑ²½¡ÊELISAË¡¡Ë
➁¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó´ØÏ¢°äÅÁ»ÒÈ¯¸½Áý²Ã¤È¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó²óÉü¸ú²Ì
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã²¼¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊCLDN1¡¢CLDN4¡Ë¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤Ï¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹Åº²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Í°Õ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CLDN1¡¢CLDN4¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÈ±ÖÀ÷¿§Ë¡¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤Î·ë²Ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¡Êº¸¡Ë¿Þ2. ¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÊÑ²½ ¡ÊqPCRË¡¡Ë
¡Ê±¦¡Ë¿Þ3. ¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÈ¯¸½¶Éºß¡ÊÌÈ±ÖÀ÷¿§Ë¡¡Ë
➂¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÉÔ³è²½¹ÚÁÇ¤Ø¤ÎºîÍÑ
¡¡¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Ï¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÉÔ³è²½¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë11¦ÂHSD2¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤òÍ°Õ¤Ë¾å¾º¤µ¤»¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁý²Ã¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Î¹³¥¹¥È¥ì¥¹¸ú²Ì¤Ï¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÉÔ³è²½¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ4. 11¦ÂHSD2¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌÊÑ²½¡ÊqPCRË¡¤È¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥Ö¥í¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ë¡¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½Äã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ÎÉÔ³è²½Â¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ¸³è¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²þÁ±¤Ë±þ¤¨¤ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡Ä½ÐÅµ¡§¡Ö2024Ç¯ ½÷À¤ÎÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡ÊTPC¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
*2¡Ä½ÐÅµ¡§Fukuda S, et al .Int J Cosmet Sci. 2015 Feb;37(1):63-9
*3¡Ä½ÐÅµ¡§Sung Hoon, et al .journal of the society of cosmetic scientists of korea,¡Ê2020¡Ë
※掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý¡¡Ê¡³Ñ¡¦Ä¹Ìî
※掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý¡¡Ê¡³Ñ¡¦Ä¹Ìî