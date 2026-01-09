こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
税理士法人村上事務所のfreeeプロダクト活用事例を公開 大幅な業務時間削減により、高付加価値なバックオフィス改善提案を行うことで収益性も向上
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、大阪府箕面市を拠点としている税理士法人村上事務所（所在地：大阪府箕面市、代表社員：鶴田晃宗、以下「村上事務所」）のfreeeプロダクトの活用事例を公開したことをお知らせします。
大阪府箕面市にある村上事務所は、1982年に個人事務所として開業し、2015年に法人へ移行した歴史ある税理士事務所です。「日本一”ありがとう”が集まる事務所を目指す」を理念に、個人・法人を問わず、相続・贈与のサポートから税務相談、事業承継や会社設立の支援まで、幅広いニーズに対応しています。今回は、freeeプロダクト導入を推進した細見太一 氏と実際にプレイヤーとして活躍する原拓也 氏にfreeeプロダクト導入についてのインタビューを実施しました。
freeeプロダクト導入を推進した細見太一 氏
インボイス制度への対応や高額なシステムコストが利益を圧迫していたことを機にfreee会計を導入した結果、固定費の約6割削減を見込むなど、大幅なコストカットと劇的な生産性向上を実現しました。
当初、既存の「資料ありき」の記帳代行システムとは思想が異なるfreee会計に対して導入のハードルを感じていましたが、営業担当者の提案を通じて「しっかり稼ぎたい人」と「短時間で働きたい人」の双方が共存できる働き方の選択肢や、API連携による業務効率化のビジョンを描けたことが決め手となりました。導入当初は所内から反対の声もありましたが、徹底した1on1やfreeeのサポートを通じて理解を深め、さらにはfreeeが主催する会計事務所向けイベント「freee Advisor Day」での学びや機能アップデートが「freeeしかない」という確信につながりました。
導入後は、特定の顧客で記帳・チェック工数を3分の1に、個人単位でも年間200時間以上の監査時間を削減するなど顕著な成果が出ており、浮いた時間で高付加価値なバックオフィス改善提案を行うことで収益性も向上しています。組織面でも、子育て中のメンバーが稼ぎ頭として活躍できる多様な働き方が定着したほか、メンバーから自発的な業務改善案が出るほど前向きな文化が醸成されました。今後はfreeeプロダクトを強固な土台とし、AI活用などの新たな付加価値を組み合わせることで、お客様と共に未来を創る組織変革を加速させていきます。
■freeeプロダクトを通じて「日本一“ありがとう”が集まる事務所」という理念の実現へ
実際にプレイヤーとしてfreeeプロダクトを活用する原拓也 氏
以前は紙ベースの資料回収や一行ずつの手入力といったアナログな運用に忙殺されていましたが、freeeプロダクトの導入により、監査や決算にかかる工数を約50%削減するという劇的な効率化を実現しました。
当初は使い慣れた複式簿記入力のソフトを優先する考えもありましたが、「freee申告」で税務申告まで一気通貫かつ容易に完結できる成功体験が転換点となり、事務所全体で「freeeプロダクトでいける」という確信につながりました。API連携による自動処理の活用で、決算整理が半日から1時間以内に短縮されるなど業務スピードが格段に向上した結果、品質を維持したまま担当件数を約2倍に増やすことが可能となり、個人の売上も1,000万円から2,000万円へと倍増しました。
創出された時間で試算表の解像度を高め、経営指標に基づいた節税案や未来の話といった付加価値の高い提案に注力できるようになったほか、お客様側でもバックオフィス業務が効率化され本業に専念できる環境が整っています。freeeプロダクトは単なる会計ソフトを超え、お客様との信頼関係を深めるための「架け橋」となっており、今後もfreeeプロダクトを通じて「日本一“ありがとう”が集まる事務所」という理念の実現を加速させていきます。
活用事例前編URL：https://adv.freee.co.jp/case/murakami-2025-1
活用事例後編URL：https://adv.freee.co.jp/case/murakami-2025-2
■ 税理士法人村上事務所 概要
事業所名：税理士法人村上事務所
代表社員：鶴田晃宗
設立年：2015年
所在地：大阪府箕面市西小路3丁目2番12号
URL：https://murakami.tax/index.html
■ フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
