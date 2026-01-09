『18歳。コーヒーを』キーコーヒーの喫茶文化継承への取り組み“18歳”を迎えた新成人（高校3年生）へコーヒーを寄贈

■高校卒業生へのコーヒーの寄贈について



今回、キーコーヒーでは今年度に東京都港区の高校を卒業する約1,000人の新成人に対し、自社商品であるコーヒー『KEY DOORS+ JET BREW』を寄贈。「成人を迎えたこと」と「高校卒業」を祝福し、コーヒーに親しむきっかけを提供。高校を卒業する新成人へ、「コーヒーと共に大人として新たな一歩を踏み出してほしい」とエールを送ります。



