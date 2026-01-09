こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『18歳。コーヒーを』キーコーヒーの喫茶文化継承への取り組み“18歳”を迎えた新成人（高校3年生）へコーヒーを寄贈
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、今年度に東京都港区の高校を卒業する約1,000人の新成人に対しコーヒーを寄贈します。
これは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成する当社のプロジェクト『18歳。コーヒーを』の一環であり、「成人を迎えたこと」と「高校卒業」をきっかけにコーヒーの魅力に触れ、「新成人として、コーヒーと共に新たな一歩を踏み出してほしい」という思いが込められています。
■「18歳＝成人」の意識を訴求していくプロジェクト『18歳。コーヒーを』について
日本では2022年より18歳が成人として定められました。しかしながら、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。また、株式会社博報堂「100年生活者研究所」が2025年1月に18歳〜80代以上（800名）を対象に実施したアンケートでは、18〜20歳の最近の新成人層の72.9％が「18歳は大人だ」と思う反面、全体では半数近くの43.9％が「18歳は大人だと思わない」と回答しています。
そこで、キーコーヒーでは『18歳。コーヒーを』をキャッチフレーズに、新成人に向けてコーヒーの魅力を訴求。社会に対し「18歳＝成人」であることを提唱していきます。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/125912/125912_web_1.png
■『18歳。コーヒーを』プロジェクトこれまでの取り組み
https://digitalpr.jp/table_img/2715/125912/125912_web_2.png
■『18歳。コーヒーを』のロゴについて
https://digitalpr.jp/table_img/2715/125912/125912_web_3.png
■『KEY DOORS+ JET BREW』とは
最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出が可能な、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーです。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/125912/125912_web_4.png
・「KEY DOORS+ JET BREW」リリース URL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
・「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビューURL： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
■「KEY DOORS+ (キードアーズプラス)」とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込められた家庭用コーヒーブランドです。
・「KEY DOORS+」ブランドサイト URL： https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
・「KEY DOORS+」開発ストーリーURL： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム
〒105-8705 東京都港区西新橋2-34-4
TEL 03-5400-3069 FAX 03-3433-5751
Email:key1@keycoffee.co.jp
■高校卒業生へのコーヒーの寄贈について
今回、キーコーヒーでは今年度に東京都港区の高校を卒業する約1,000人の新成人に対し、自社商品であるコーヒー『KEY DOORS+ JET BREW』を寄贈。「成人を迎えたこと」と「高校卒業」を祝福し、コーヒーに親しむきっかけを提供。高校を卒業する新成人へ、「コーヒーと共に大人として新たな一歩を踏み出してほしい」とエールを送ります。
