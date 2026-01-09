「明治ミルクチョコレート」99周年特別企画　“Melody of meiji”にこっちのけんとさんが登場！

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2026年1月13日（火）より、「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」において、歌手のこっちのけんとさんが出演する動画を特設サイト上で公開します。

「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストが、「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ企画です。動画は毎月1本ずつ公開し、中森明菜さんとのコラボを皮切りに、五木ひろしさん、TOSHI-LOWさん、FRUITS ZIPPERさんがリレーを繋いできました。

そして5番目、2026年のトップバッターを飾るのは、「明治ミルクチョコレート」が2026年9月に100周年の「節目」を迎えるのと同じく、2026年に30歳の「節目」を迎えるこっちのけんとさんです。6番目は、デビュー38周年、「明治ミルクチョコレート」とは29年ぶりのコラボとなる歌手・森高千里さん、7番目は2025年に最新曲「Fun! Fun! Fun!」が「第67回 日本レコード大賞 優秀作品賞」を受賞し、2024年、2025年と2年連続で「NHK紅白歌合戦」に出場し、2026年に30歳の「節目」を迎える歌手の新浜レオンさんが担当します。それぞれ「明治ミルクチョコレート」とご縁のある方を起用しております。

「Melody of meiji」について

「Melody of meiji」は、2026年9月13日（日）に迎える「明治ミルクチョコレート」の発売100周年に向けて、「チョコレートは明治♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を、12組の豪華アーティストが歌い継ぐ企画です。動画は毎月1本ずつ、特設サイト上で公開します。2025年9月13日（土）の中森明菜さんから始まり、10月13日（月）は2025年にデビュー60周年を迎えた五木ひろしさん、11月13日（木）は2025年に結成30周年を迎えた人気ロックバンドBRAHMANのTOSHI-LOWさん、そして12月13日（土）はZ世代から大人気のFRUITS ZIPPERさんの動画を公開し、多くの方に注目いただきました。

2026年1月13日（火）には、「明治ミルクチョコレート」が2026年9月に100周年の「節目」を迎えるのと同じく、2026年に30歳の「節目」を迎えるこっちのけんとさん、2月13日（金）にはデビュー38周年、「明治ミルクチョコレート」とは約29年ぶりのコラボとなる森高千里さん、3月13日（金）には2025年に最新曲「Fun! Fun! Fun!」が「第67回 日本レコード大賞 優秀作品賞」を受賞し、2024年、2025年と2年連続で「NHK紅白歌合戦」に出場し、2026年に30歳の「節目」を迎える歌手の新浜レオンさんの動画を公開予定です。

「明治ミルクチョコレート」も、99年という歴史が物語るように、世代を超えて愛されてきた商品です。いつの時代も多くの人の心に寄り添い、変わらないやさしさを受け継いできた「明治ミルクチョコレート」は、これからもずっとやさしさのバトンを繋いでいきます。

【「Melody of meiji」特設サイト URL】

https://www.meiji.co.jp/products/brand/mchoco/anniversary/melodyofmeiji/

【「明治ミルクチョコレート 99周年」特設サイト URL】

https://www.meiji.co.jp/products/brand/mchoco/anniversary/