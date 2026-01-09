¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛWeWork ¤¬À¸¤ó¤À¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¡£Ê£Ð£ØÁí¸¦ AI´ë¶È¾ðÊó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-LENS¡×¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
WeWork ¤Ë¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþµï¤·¡¢Âç¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó3,000·ï³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡Ê°Ê²¼¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡Ë¤¬2025Ç¯12·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢AI³«¼¨¾ðÊó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-LENS¡×¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¸¡º÷µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åì¾Ú¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎËÄÂç¤Ê³«¼¨»ñÎÁ¤ÎÃµº÷¡¦Èæ³Ó¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë²è´üÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ï¡¢WeWork ¤ÎÃæ¤Ç WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î9Æü¡¢WeWork ÀÖºä¥°¥ê¡¼¥ó¥¯¥í¥¹¤Ë¤Æ¡¢J-LENS¤Îµ»½ÑÅª¾ÜºÙ¡¢³èÍÑÊýË¡¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò½é¸ø³«¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±È¯É½²ñ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤È¤Ò¤Õ¤ß¤¬¡¢WeWork ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Âç´ë¶È¡ß¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¨¶ÈÀ®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢WeWork ¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
£Ê£Ð£ØÁí¸¦ AI³«¼¨¾ðÊó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-LENS¡×¦ÂÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½²ñ
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00-20:00
²ñ¾ì¡§WeWork ÀÖºä¥°¥ê¡¼¥ó¥¯¥í¥¹
¼çºÅ¡§£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡¢¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢WeWork Japan
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
Âè1Éô
¡¦¤´°§»¢¡¡WeWork Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡·§Ã« ·ÄÂÀÏº
¡¦¥¡¼¥Î¡¼¥È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦ ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³Æ£ ÆØ»Ë »á
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡¡»°Â¼ Í¥Î¤¹á »á
¡¦¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥È¡¼¥¯¡¡¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡È«ÅÄ Âó »á
Âè2Éô¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀïÎ¬Åª¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¢¡Ö¶¨¶È¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢WeWork Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ·§Ã«·ÄÂÀÏº¤è¤ê¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â³¤¤¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦ ¼¹¹ÔÌò°÷ »³Æ£ ÆØ»Ë »á¤è¤ê¥¡¼¥Î¡¼¥È¤ò¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦ »°Â¼»á¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¸¡º÷Æ°ºî¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ J-LENS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJ-LENS¡×¤Ï¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Á³Ê¸¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿É½µ¤æ¤ì¡¢ÈÝÄê·Á¡¢¿ôÃÍ¾ò·ï¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉ½¸½¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎËÄÂç¤Ê³«¼¨¾ðÊó¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ËÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
J-LENS¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¤Î¾ÜºÙ¡§
AI³«¼¨¾ðÊó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊJ-LENS¡Ë¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/6020/20251209-01.html¡Ë
¡Ê°úÍÑ¡§ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥× ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ £Ê£Ð£Ø¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤» 2025Ç¯12·î9ÆüÇÛ¿®¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢J-LENS¤Î¹âÅÙ¤ÊAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Èµ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò È«ÅÄ Âó »á¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Öµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥É¥á¥¤¥óÃÎ¼±¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ä¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÃíÎÏ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜ¶¨¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ WeWork ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¡§¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤ÎAI³«¼¨¾ðÊó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-LENS¡×¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¤ËÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ»Ù±ç¤òÄó¶¡¡Ê°úÍÑ¡§¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ 2025Ç¯12·î10ÆüÇÛ¿®¡Ë
Â³¤¤¤ÆÂè2Éô¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀïÎ¬Åª¼è¤êÁÈ¤ß¡×
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦ ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³Æ£ ÆØ»Ë »á
¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡È«ÅÄ Âó »á
WeWork Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡·§Ã« ·ÄÂÀÏº
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÎÓ °¡µ¨ »á¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÎÓ¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡§
¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤ò¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
È«ÅÄ¡Ê¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¡§
WeWork ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊWeWork ¼çºÅ¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ¯¤Êý²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤Õ¤ß¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤¬ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÝÂê°ìÍ÷¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¡¢¼ê»ý¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î²ò·èºö¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ø¤ÈÆâÍÆ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»³Æ£¡Ê£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡Ë¡§
£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤Ï¡¢³«¼¨»ñÎÁ¤Ê¤ÉÈó¹½Â¤²½¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ÎÆÃÄê¹àÌÜ¤ÎÃê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀºÅÙ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¶öÁ³¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·§Ã«¡Ê WeWork ¡Ë:
¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤¿É¬Á³¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢WeWork ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤¬¶öÁ³¤òÉ¬Á³¤ËÊÑ¤¨¤¿´ò¤·¤¤»öÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£²¿¤ä¤é±£¤ì¤¿ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¸å¤Ç¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÜ»öÎã¤ÇÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿3¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Æ£¡§
£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆâÀ½¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆâÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¼«¼Ò¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÎÏ¡¢Íý²ò¤Î¿¼¤µ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤À¤±¤òÄó°Æ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Ú¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È«ÅÄ¡§
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££Ê£Ð£ØÁí¸¦¤µ¤ó¤Î¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
·ÀÌó½ñ¤¬ÍâÆüÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ÊÁÈ¿¥¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯Ãí¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤¢¤êÊý¡×¤¬¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢WeWork ¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·§Ã«¡§
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï²ÄÇ½À¤Î¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£WeWork ¤Î¶¯¤ß¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶õ´Ö¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î2ËÜÃì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¡§
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£3¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÇúÂ®¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê´ë¶È¤Ç¤¢¤ë£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¨¶È¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»³Æ£¡§
Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤Ë¤Ï¡¢0¤«¤é1¤òºî¤ëÆâÀ½¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J-LENS¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤«¤éÃå¼ê¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãå¼ê¤·¤¿¸å¤Ï¿ô¥ö·î¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
È«ÅÄ¡§
ÇúÂ®¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µ»½Ñ°Ê³°¤Î¼ÂÌ³Åª¤ÊÌÌ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ê£Ð£ØÁí¸¦¤µ¤ó¤È¤Î·ÀÌó½ñ¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï1½µ´Ö¡Á1¥ö·î¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤·¤¿¡£
·§Ã«¡§
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¿®Íê¹½ÃÛ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤â¤è¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¶¨¶ÈÁê¼ê¤¬Æ±¤¸ WeWork ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Êâ¤ß´ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
WeWork ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¿Í¤ä´ë¶È¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤â¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È«ÅÄ¡§
¼Â¤Ï¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤µ¤ó¤Ï¡¢WeWork KABUTO ONE¡Ê³ý¾ìÄ®¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤Õ¤ß¤Ï WeWork GINZA SIX¡Ê¶äºÂ¡Ë¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢WeWork ¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëµòÅÀ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶¦ÄÌ¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËµÄÏÀ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§
ºÇ¸å¤Ë¡¢»³Æ£¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Æ£¡§
¤ä¤Ï¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÌö¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£J-LENS¤Ï¤½¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤òÌö¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëº£¸å¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§
³§ÍÍ¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¢¡Ö¶¨¶È¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¡×
ÅÐÃÅ¼Ô
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦ ºØÆ£ ÍµºÈ »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦ ÂÀ»Ò ÃÒµ® »á
¡¦¤Ò¤Õ¤ß³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò È«ÅÄ Âó »á
¡¦WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¡¡Æâ»³ ÆàºÚ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÎÓ °¡µ¨ »á¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÎÓ¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡§
¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸½¾ì¤Ë¶á¤¤»ëÅÀ¤«¤é¡¢¶¨¶È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Èµ»½Ñ¼ÂÁõ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢J-LENS¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥·¥ó¥°¥¹¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÂÀ»Ò¡Ê£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡Ë¡§
µ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¤¤¤¦³°Éô¥Ù¥ó¥À¡¼¤È£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥·¥ó¥°¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ê£Ð£ØÁí¸¦¤¬ºÆ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤Î´Ä¶¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Ç¼ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
È«ÅÄ¡Ê¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¡§
¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬Ç¼ÉÊ¤Î·Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¡§
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£WeWork ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æâ»³¡Ê WeWork ¡Ë¡§
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¸å¤Î¶¨¶È»þ¡Ê¾¦ÃÌ¡¢·ÀÌó¡¢³«È¯¡¢È¯É½Åù¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æâ»³¡§
Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¤ÏÇ®°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè·î¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££Ê£Ð£ØÁí¸¦¤µ¤ó¤È¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ÏµòÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤ÏÆüº¢¤«¤éµòÅÀ¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤ÆÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤µ¤ó¤È¤Ò¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç2¼Ò¤ò¤ª°ú¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤«¡¢¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤êÌÊÌ©¤Ê¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¡§
¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢AI¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºØÆ£¡Ê£Ê£Ð£ØÁí¸¦¡Ë¡§
AI¤Ë¸Â¤é¤º¿§¡¹¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¼Ò¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ËºÇÃ»¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÀ»Ò¡§
»ä¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¡¾Ú¤Ë¿ô¥ö·î¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Ë¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È«ÅÄ¡§
AI¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥»¥ó¥¹¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌçÅª¤Ê¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤Ïº£¸åAI¤ÇÂåÂØ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¸ß¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤ä´¶À¤Ë¿¨¤ì¡¢»É·ã¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤«¤éºî¤ê¡¢¤½¤ì¤òAI¤¬¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤³¤½¤¬¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ»³¡§
AI¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤È¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£J-LENS¤Î³«È¯¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤È¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£WeWork ¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤äÅÐÃÅ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼´ë¶È¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸ò¤ï¤¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤Î²ñÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸À¤¬¡¢AI¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§
³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AI»þÂå¤Ë¿Í´Ö¤¬°ìÂÎ²¿¤òËá¤¯¤Ù¤¤«¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¾ì¤Î²ÁÃÍ¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WeWork Japan ¤Ï¡¢WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éJ-LENS¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ·ÐºÑ¤òÌö¿Ê¤µ¤»¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WeWork ¤¬À¸¤ó¤À¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¡£Ê£Ð£ØÁí¸¦ AI´ë¶È¾ðÊó¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-LENS¡×¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
https://wework.co.jp/contents/report/251229
