【生成AIアンケート】『ちいき新聞』3月6日「生成AI特集号」に向け実施！ 継続的に生成AIを使用しているのは約3割
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、『ちいき新聞』2026年3月6日号にて企画している「生成AI特集号」のため、地域新聞社メルマガ会員56,625名を対象に生成AIに関するアンケートを行い、1,425名から有効回答をいただきました（※）。
※実施期間：2025年12月13日（土）～16日（火）
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。今回の生成AI特集号でも、本アンケートを反映した内容を制作中です。
1.『ちいき新聞』3月6日号は生成AI特集
3月6日号のちいき新聞では「生成AI」をテーマにした記事を掲載します。AIを「特別な技術」ではなく、「人の暮らしや学びを支える身近な道具」として紹介します。
【コンテンツ（予定）】
・あなたの世界を変える生成AI
AIに関心はあるけれど、使い方がわからない読者に向けて「AIとの付き合い方」をチャートでタイプ別診断し、それぞれに合った活用法を紹介します。
・AI講座に行ってみた！ ― 暮らしを便利にするヒントがいっぱい
読者の代表がAI講師に「教育や生活で役立つAI活用法」を教わる体験の様子をレポート。AIが「人の生活に寄り添う技術」であることを伝えます。
・AIが授業を変える ─ 船橋・飯山満中学校の実践から見る「学びの未来」
生成AIを活用した実践的な授業づくりが進んでいる船橋市・飯山満中学校での現場レポートをお届けします。
さらに、企業様向けに、当社の編集が記事を制作するタイアップ全面記事広告や、特集記事×広告の相乗効果が見込めるタイアップ広告もご用意しています。
以下、生成AIにまつわるアンケート結果を発表します。
2.生成AIを使ったことがありますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338780&id=bodyimage1】
「生成AIを使ったことがありますか？」という質問に対し、1位は「使ったことがない」で、全体の半数以上という結果に。「少し使ってみたが、今は使っていない」という答えも合わせると、現時点で7割強が生成AIを使っていないことになります。「継続的に使用している」と答えた人は約3割でした。最近話題の生成AIですが、継続的に使用している人はまだ少数であることがわかります。
3.利用した生成AIサービスを教えてください（使ったことがある方対象、複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338780&id=bodyimage2】
「利用したことのある生成AIサービスは何ですか？」という質問に対し、圧倒的1位は生成AIブームの火付け役である「ChatGPT（チャットジーピーティー）」で、回答の約4割を占めました。2位のGoogleが開発した「Gemini（ジェミニ）」、3位のマイクロソフトが開発した「Copilot（コパイロット）」と続きます。4位以下は、LINEと連携した「LINE AIアシスタント」やXと連携した「Grok（グロック）」、安全性と倫理性に配慮した「Claude（クロード）」、最新情報検索・ファクトチェックに特化した「Perplexity（パープレキシティ）」など、特色ある生成AIの名前が上がりました。
4.生成AIを使ってどんなことをしてみたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338780&id=bodyimage3】
