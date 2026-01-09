ビデオ会議市場はAIと5Gのイノベーションにより2032年までに250億米ドルに達すると予測
世界のビデオ会議市場は、2024年に103.8億米ドルと評価され、2032年までに250億米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.6％を記録すると見込まれています。市場の急速な拡大は、企業、教育、医療、政府部門におけるシームレスな仮想コミュニケーションの需要の高まりによって促進されています。組織はリモートおよびハイブリッドワークモデルの採用をますます進めており、信頼性が高く機能豊富なビデオ会議プラットフォームの必要性が強調されています。クラウドベースのソリューションは、地理的に分散したチーム間のアクセス性とコラボレーションを向上させる、スケーラブルでコスト効率の高いサービスを提供することで注目を集めています。
人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術の統合により、ビデオ会議の体験が変革されています。リアルタイム文字起こし、ノイズ抑制、スマートカメラ調整、AI駆動の仮想コラボレーションツールなどの機能が、ユーザーのエンゲージメントと会議効率を向上させています。さらに、5G技術の普及により、インターネットインフラが限られた地域でも、低遅延で高解像度のビデオストリームが提供され、接続性が革新されています。これらの技術的進歩に加え、産業全体でのデジタルトランスフォーメーションの取り組みの増加が、革新的で安全なビデオ会議ソリューションの需要を押し上げています。
市場のセグメンテーション分析
展開方式
ビデオ会議市場は、オンプレミス型とクラウド型の展開に分けられます。2023年には、オンプレミス型が市場を支配し、総収益の約59％を占めました。厳格なデータセキュリティ要件、確立されたITインフラ、ネットワークの信頼性に関する懸念を持つ組織は、依然としてオンプレミス型ソリューションを好んでいます。これらのシステムは機密性の高い通信をより制御でき、企業ネットワークとシームレスに統合できるため、大企業や政府機関に適しています。
一方、クラウドベースのビデオ会議ソリューションは最も急速に成長しており、予測期間中のCAGRは12.3％を超える見込みです。クラウドセグメントは、柔軟性、スケーラビリティ、低初期コストを重視する中小企業（SME）の採用増加から恩恵を受けています。クラウドソリューションにより、従業員は場所を問わず効率的にコラボレーションでき、IT管理が簡素化され、バーチャルホワイトボード、ブレイクアウトルーム、AI強化の生産性ツールなどの高度な機能を迅速に導入できます。
コンポーネント
ビデオ会議ソリューションの主要な構成要素は、ハードウェアとソフトウェアです。ハードウェアは2023年に市場を支配し、収益シェア42.6％を占めました。これは、ノートPC、デスクトップ、モバイル機器に組み込まれた高解像度カメラ、マイク、スピーカーの普及によるものです。リモートおよびハイブリッドワーク環境が拡大する中、企業は会議室用の専用エンドポイントに投資を続け、安定した映像と音声の品質を確保しています。
一方、ソフトウェアは予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。この増加は、画面共有、仮想背景、強化された生産性ツールなどのリアルタイムコラボレーション機能の需要増加によるものです。高速インターネットとモバイルデバイスの普及により、ソフトウェアソリューションは仮想会議の基盤となり、使いやすいインターフェースと企業アプリケーションとの統合により、ワークフローとコミュニケーションを効率化しています。
