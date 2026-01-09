アクリル加工の老舗・さくら樹脂、20mmの極厚層が生み出す「浮遊感」を追求したフォトフレーム「L判フォトフレーム カラーズフィット」を本日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338599&id=bodyimage1】
■ 概要
株式会社さくら樹脂（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：若狭 尚弘）は、運営するアクリル製品専門サイト「アクリ屋ドットコム」にて、L判写真やトレーディングカードをより美しく飾るための新作フォトフレーム「L判フォトフレーム カラーズフィット」を、2026年1月8日（木）より販売開始いたします。
■ 製品の特長
1. 15mm極厚アクリルによる「浮遊感」の演出
表板に15mm、裏板に5mmの計20mmのアクリルを使用。奥行きのある層の中で写真が宙に浮いているかのような演出を可能にしました。
2. 手軽に、美しく。マグネットスライド構造を採用
重厚な20mm厚のアクリルでありながら、コレクションのセットはマグネットによるスライド式を採用。工具不要でスムーズに入れ替えができるため、その日の気分やコレクションに合わせて、手軽にディスプレイを楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338599&id=bodyimage2】
3. 「トレカ」などのコレクションにも
L判写真だけでなく、トレーディングカードのディスプレイにも最適です。特にブラックマットでは、絶妙な余白がカードの高級感を引き立てます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338599&id=bodyimage3】
4. 自由なカスタマイズを可能にするオプション
裏板のみの単品購入も可能。2枚を重ねてバイカラーにするなど、自分だけの組み合わせを楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338599&id=bodyimage4】
■ 法人様向け・大口注文への柔軟な対応
自社工場の一貫生産体制を活かし、記念品やノベルティ需要にもお応えいたします。
数量割引の適用： 5個以上の注文から段階的な数量割引（最大20%OFF）を自動で適用。大口注文にもスピーディーに対応いたします。
特注カスタマイズ： 記念品やノベルティとしての名入れやロゴ印刷、サイズ違いのご注文については、別途お見積もりにて柔軟に対応いたします。公式サイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご相談ください。
■製品概要
・製品名：L判フォトフレーム カラーズフィット
・対応サイズ： L判写真（127×89mm）、トレーディングカード、ポストカード等
・製品サイズ：W157mm×H119mm
・厚み：表板 15mm（クリア） ／ 裏板 5mm（全9色より選択）
・素材： 国内メーカー製アクリル樹脂
・発売日：2026年1月8日（木）
https://www.acry-ya.com/products/detail/450/
■会社概要
会社名：株式会社さくら樹脂
代表者：代表取締役 若狭尚弘
所在地：〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2
TEL：045-547-6342（代表）
FAX：045-547-5945
URL：https://www.acry-ya.com/
事業内容：アクリル材料加工、アクリル製品の販売
「アクリ屋ドットコム」は、あなたの欲しいモノ・探していたモノを、アクリル樹脂で実現するアクリル専門店。アクリル板・アクリルパイプ等の材料加工、ポスターフレーム・コレクションケース・アクリルラック等のオリジナル製品も多数取り扱っております。
配信元企業：株式会社さくら樹脂
配信元企業：株式会社さくら樹脂
