卒乳するバストの悩みをサポート！変化に寄り添うノンワイヤーブラ誕生

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、先輩ママの「あったらいいな」の声をもとに株式会社ルシアンと、卒乳期のバストの変化に寄り添う快適さと美しさを両立した『卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ』を共同開発しました。

卒乳期におけるバストに関する悩みに着目し、形や着け心地を考慮して設計した特別なブラジャーです。

本商品は、2025年12月26日（金）から全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売しています。









【開発の背景】

妊娠期・授乳期向けのブラジャーは市場に数多く存在します。しかし、「卒乳期」を迎えるバストの悩みに対応する商品は数少ないのが現状です。 卒乳期は、ママのバストに変化が生じる時期で、先輩ママからは「卒乳後は自分に合うブラジャーがわからない」「着け心地が悪いものが多い」といった悩みの声が寄せられています。

これまでアカチャンホンポは、“産前”のバストの変化に寄り添い、“産後”は授乳のしやすさや着け心地などを重視して、ママたちに寄り添うブラジャーを提案してきました。そして今回、新たに”卒乳期“を迎えるママたちの悩みに寄り添うために『卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ』を開発しました。

本商品は、快適な着け心地と美しい形を追求したデザインが特長です。締め付けにくいノンワイヤータイプで、卒乳期を迎えるママたちが快適な日々を過ごせるようサポートするブラジャーです。

【商品の特長】

フロント部分には、ホック式で調節可能なフックアイ仕様を採用。バストまわりのサイズ感やサポート力を簡単に調節できるため、卒乳期の変化するバストを自然な形に整えます。

パッドは取り外し可能なので、お好みや状況に応じて調節ができます。

卒乳期の変化するバストに対応できる設計です。





バックの４段階ホックは体形の変化に合わせてアンダーサイズを調節できる設計です。





脇高設計で、気になる脇や背中のラインをすっきり整えます。





クロスオープンタイプで簡単に授乳ができます。





【商品概要】





ブラジャーとおそろいのデザインのショーツも展開しています。













「ママラボ」は、先輩ママの「あったらいいな」という声から生まれました。

アカチャンホンポとインナーメーカールシアンの共同開発ブランドです。

【株式会社ルシアン】





1933年創業の総合アパレルメーカーとして、インナーウェア、手芸用品、レース素材の製造・販売を行う。

【赤ちゃん本舗について】

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

