株式会社ＮＴＴデータ関西(以下、ＮＴＴデータ関西)は、東京都北区と協定を結び、面談担当者の業務負担軽減と区民サービスの質向上を目的に、生成AIを活用した「スマート面談AIナビ AiBou」(＝以下、AiBou)による実証実験を2026年1月7日から開始しました。









【背景】

東京都北区では、令和7年度から全職員が生成AIツールを利用できる環境を整備し、区民サービスと区政運営のDXを積極的に推進しています。こうした取り組みの一環として、面談業務での課題解決を目指し、生成AIを組織的に活用した業務効率化の検証を、ＮＴＴデータ関西と共同で行うこととしました。

本実証において、ＮＴＴデータ関西は面談業務をリアルタイムに支援する「AiBou」を提供し、業務負担の軽減と区民サービスの向上に関する効果検証を行います。









【実証実験の概要】

自治体の面談業務は、区民一人ひとりに適切な支援を提供するため、正確かつ漏れのない聞き取りと記録が求められる重要な業務です。本実証実験では、「AiBou」を活用し、面談時の聞き取り精度の向上と、記録作成に要する事務作業時間の削減効果を検証します。





■対象業務

(1)生活福祉課における面談業務

(2)保健サービス課における面談業務





■実施期間

2026年1月7日～2026年6月30日(約5か月間)





■東京都北区長 やまだ 加奈子(やまだ かなこ)コメント

先行自治体での取組を見て、とても期待しているサービスです。職員の負担軽減と区民の方々の幸福な生活に繋がるシステムとして、今回の実証実験をとても楽しみにしています。行政における生成AIの安全な利活用に向けて、お力添えを頂きたいと思っています。









【AiBouの概要】

AiBouは、住民対応の現場で働く職員の負担を軽減し、面談の質を平準化する、生成AIを活用した業務適応型面談支援アプリです。面談内容をリアルタイムで理解し、必要な情報を過不足なく引き出す質問支援を行うことで、経験に左右されない安定した面談を実現できます。

さらに、音声の自動文字起こしと報告書作成支援により、メモ整理や手入力作業を大幅に削減します。また、現場の声を反映した、面談業務に便利な細やかな機能も搭載しています。訪問面談・窓口対応・電話相談など、さまざまな場面で活用可能です。





AiBou詳細ページ： https://www.jichiel.jp/service/aibou/





AiBouの活用の流れ





【今後の展開】

ＮＴＴデータ関西は、東京都北区の業務課題解決と区民サービス向上を支援します。今後は、認定調査や児童相談など、自治体職員の多様な業務に対応し、サービス拡大と製品改善を進め、さらなる業務負担軽減と地域住民のより良い暮らしの共創に貢献します。