´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åì³¤»°¸©¤ÎÆ«¼§´ï(¤ä¤¤â¤Î)¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÆü¾ïÅª¤Ë¿¨¤ì¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¤ä¤¤â¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô vol.2¡×¤ò¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç2026Ç¯2·î14Æü～15Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô in Åìµþ vol.2
¡ü³«ºÅ¼ç»Ý
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ÏÃæÀ¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÀ¸»º¤¬Â³¤¯¡¢¡ÖÆüËÜÏ»¸ÅÍÒ¡×(±ÛÁ°¡¦À¥¸Í¡¦¾ï³ê¡¦¿®³Ú¡¦Ã°ÇÈ¡¦È÷Á°)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Æ«¼§´ï(¤ä¤¤â¤Î)¤Î»ºÃÏ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤³Åì³¤»°¸©(°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©)¤Ï¡ÖÆüËÜÏ»¸ÅÍÒ¡×¤ÎÀ¥¸Í¡¦¾ï³ê¤òÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÆ«ÅÚ¤¬ºÎ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÍÒ¶ÈÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ«¼§´ï(¤ä¤¤â¤Î)¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅì³¤»°¸©¤ÎÆ«¼§´ï(¤ä¤¤â¤Î)¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÆü¾ïÅª¤Ë¿¨¤ì¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼ç»Ý¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó²óÌÜ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ò¡Ö¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡×(ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô)¤Ø¤È°Ü¤·¡¢ÆâÍÆ¡¦µ¬ÌÏ¤È¤âÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢²Ö¡¦¿¢Êª¡¦²Ö´ï¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö²Ö¤ÈÎÐ¥¾ー¥ó¡×¤ò²Ã¤¨¡¢½ÐÅ¹¿ô¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë200¥Öー¥¹Ä¶¤Ë³ÈÂç¡£¡Ö´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÆ«¼§´ï(¤ä¤¤â¤Î)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô¡×¤È¤Ï¡©
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹Åì³¤ÃÏ¶è¤Ï¡¢¾ï³ê¾Æ¡¢À¥¸Í¾Æ¡¢ÈþÇ»¾Æ¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¤Ê¾Æ¤Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÁÇËÑ¤Ê°ì»®¤«¤é¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ëºî²È¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¿©Âî¤òºÌ¤ê¡¢¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê´ï¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦Æ»¶ñ¤ä¿©ÊªÈÎ¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë²Ö¤ä¿¢Êª¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ö¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)～2·î15Æü(Æü)¡¡¢¨2Æü´Ö
»þ´Ö¡¡¡§ 10¡§00～16¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
²ñ¾ì¡¡¡§ ¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à ¤ß¤É¤ê¤ÎÊ¸²½¥¾ー¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤æ¤á¤Ò¤í¤Ð(ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3173)
Æþ¾ìÎÁ¡§ Á°Çä·ô800±ß¡¦ÅöÆü·ô1,200±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡¢ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Á°Çä·ô¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢e¡Ü¤Ë¤Æ1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤êÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ÅöÆü·ô¤Ï¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥ÉÈÎÇä½ê¤Ë¤ÆÈÎÇä(¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï15¡§30¤Þ¤Ç
¼çºÅ¡¡¡§ ´ï¤ÈÊë¤é¤·»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¸å±ç¡¡¡§ °¦ÃÎ¸©¡¢À¥¸Í»Ô¡¢Â¿¼£¸«»Ô¡¢ÅÚ´ô»Ô¡¢Î©Àî»Ô¡¢(°ì¼Ò)°¦ÃÎ¸©´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¿¤¸¤ßDMO¡¢(°ì¼Ò)ÅÚ´ô»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢(°ì¼Ò)Î©Àî´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ Î©Àî»Ô¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨°ìÉô¿½ÀÁÃæ
URL¡¡ ¡§ https://utsuwatokurashi.jp/tokyo/
¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.instagram.com/utsuwatokurashi/
¡ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¢£´ï¥¾ー¥ó
ÍÒ¸µ¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ºî²È¤Ê¤É¡¢110¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¡ª¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ì»®¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
´ï¥¾ー¥ó(aitoÀ½ºî½ê)
´ï¥¾ー¥ó(ARTBIRTH CERAMICS)
´ï¥¾ー¥ó(¤³¤¤¤º¤ß¤Á¤Ï¤ë)
´ï¥¾ー¥ó(POTTERY STUDIO K)
¢£²Ö¤ÈÎÐ¥¾ー¥ó
¿·Àß¥¾ー¥óÅÐ¾ì¡ª²Ö¡¦¿¢Êª¡¦²Ö´ï¤Ê¤É¡¢²Ö¤ÈÎÐ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸¹ç¡£Êë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤ò¡£
²Ö¤ÈÎÐ¥¾ー¥ó(¤Ï¤¤¤¤¤í¥ª¥ª¥«¥ß¡Ü²Ö²° À¾ÊÌÉÜ¾¦Å¹)
²Ö¤ÈÎÐ¥¾ー¥ó(une brise)
²Ö¤ÈÎÐ¥¾ー¥ó(F.design)
²Ö¤ÈÎÐ¥¾ー¥ó(¥½¥ë¥Æ¥£¥ì¥¤¥¸¥å)
¢£Êë¤é¤·¥¾ー¥ó
»¨²ß¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¾Æ²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎÊªÈÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡£À¸³è¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤¼¤Ò¡ª
Êë¤é¤·¥¾ー¥ó(¶å·îÀ½ºî)
Êë¤é¤·¥¾ー¥ó(Applepheromone)
Êë¤é¤·¥¾ー¥ó(¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤»¤ó¤»¤¤)
Êë¤é¤·¥¾ー¥ó(WERKA)
¢£¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¾ー¥ó
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯(Hi,spice)
¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯(UBBERTRAMP)
¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯(¤¾¤¦¤á¤·²°)
¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯(FIKAFABRIKEN)
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¿´Ìö¤ë³Ú´ï¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ä¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¡ª¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
¡»¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¢¨¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à
¢£ºßÍèÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç
¡¦JRÃæ±ûÀþ¡ÖÎ©Àî±Ø¡×ËÌ¸ý¤«¤é¡¢¤¢¤±¤Ü¤Î¸ý(¤ß¤É¤ê¤ÎÊ¸²½¥¾ー¥ó)¤Þ¤Ç¡¢ÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¦Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ìー¥ë¡ÖÎ©ÀîËÌ±Ø¡×¸ø±à¸ý¤«¤é¡¢¤¢¤±¤Ü¤Î¸ý(¤ß¤É¤ê¤ÎÊ¸²½¥¾ー¥ó)¤Þ¤Ç¡¢ÅÌÊâÌó8Ê¬
¢£¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ø
¡¦ÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑº®»¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
