演劇団体・茶柱日和は、小劇場舞台をフル作品で配信する動画配信サイトの立ち上げを目的として、2026年1月7日よりクラウドファンディングを開始しました。

本プロジェクトは、公演後も作品が観られ続け、新たな出会いが生まれる観劇の入口をつくる取り組みです。

サイトページのURL： https://camp-fire.jp/projects/913183/view





メイン画像





■ 背景｜舞台が終わると、出会いも終わってしまう現実

小劇場の舞台は、俳優と観客の距離が近く、その場でしか生まれない熱量や空気を持つ表現です。一方で、多くの作品が短い公演期間のみで終わり、「もう一度観たかった」「気になっていたが行けなかった」という声に応えられない現実があります。

本プロジェクトは、そうした“舞台が終わったあとに残る空白”に向き合い、作品が公演後も出会われ続ける仕組みをつくるために立ち上げられました。









■ プロジェクト概要

本プロジェクトでは、小劇場の舞台公演をフル作品で配信することに特化した動画配信サイトを立ち上げます。

ダイジェスト配信ではなく、舞台作品そのものを記録・配信することで、観る人と作品との関係が一度きりで終わらない環境を目指します。

・クラウドファンディングの開始時期：2026年01月07日に開始しました。

・サイトページのURL： https://camp-fire.jp/projects/913183/view









■ 演劇団体だからこそできる配信の形

茶柱日和は2010年より小劇場を中心に舞台公演を行ってきました。近年は公演映像の収録・配信にも取り組み、画角・音響・編集など、小劇場の規模や表現に適した映像の在り方を試行錯誤してきました。

本プロジェクトは、「配信のための配信」ではなく、現場を知る演劇団体として、無理なく続いていく仕組みづくりを重視しています。









■ クラウドファンディングについて

本クラウドファンディングでは、配信サイトへの参加を中心としたリターン設計を採用。

観る人、創る人、支援する人が、それぞれの立場で関わり続けられるプロジェクトとなっています。





リターン画像





【主催・団体情報】

主催／団体名： 株式会社茶柱日和

代表者 ： 代表取締役 島田 真吾

所在地 ： 東京都練馬区

連絡先メール： info@chabashira-biyori.com

ウェブサイト： http://xn--0trp71b5ob265c.com/index.html