なかやまきんに君がスキーに挑戦するPR動画が昨年12月より公開され好評を博している。





株式会社タナベスポーツ(本社：大阪市中央区)は、2026年1月9日(金)より、アンバサダーとして同社のPR活動の一端を担うお笑い芸人のなかやまきんに君がスキーに挑戦したPR動画の反響を祝した還元イベントの開催を発表いたします。





YouTube「タナベスポーツチャンネル」にて公開中の本動画は、タンクトップ姿で雪山に登場するという衝撃的なビジュアルで始まり、ほぼスキー未経験にもかかわらず、マッチョならではの身体能力を武器に中級コースを走破する姿を収録。

さらに、スキー特訓の合間には きんに君ならではのギャグも炸裂し、最後まで目が離せない内容となっています。





開催されるイベントは「100人に1人が実質タダ」キャンペーンと題したもので、購入者の100人に1人は購入金額を全額ポイント還元するという内容になっております。

(還元対象金額最大10万円税込)









【公開されたPR動画】





なかやまきんに君スキーで覚醒！マッチョのポテンシャルだけで滑りまくり!!【タナベスポーツ】





[URL] https://youtu.be/eviDd4g316U?si=6X0MhfSd-I6-oB5P









【なかやまきんに君×nnoum(ノアム) アンバサダー特設ページ】

https://www.tanabesports.com/f/nnoum-nakayamakinnikun/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press





なかやまきんに君の反響を祝して開催される100人に1人が実質タダキャンペーン。





【100人に1人が実質タダ キャンペーンページ】

https://www.tanabesports.com/f/limited-free-campaign?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press









■雪山でまさかのタンクトップ姿に!?なかやまきんに君がスキー場でも大活躍!!





タンクトップ姿でいきなり登場をしてくるなかやまきんに君





お笑い芸人としてテレビ・YouTube・イベントなど幅広く活躍する一方、現在でもボディビル・マスターズ大会に出場する現役アスリートであるなかやまきんに君。

そんなエネルギッシュさと競技への真摯さは、“生涯スポーツ”と言われるスキーとの親和性が非常に高いと考え、今回の起用に至りました。

スキーヤーはもちろん、スキー未経験者、「昔は滑っていたけど最近行っていない人」にも、スキーに行きたいと思ってもらえるきっかけとなることを目指します。









■なかやまきんに君さんコメント

雪山でタンクトップは正直キツかったですが(笑)、初めてに感じるくらい超久々のスキーを全力で楽しませていただきました！

普段のトレーニングでは使わない筋肉も刺激されて、まさに“全身パワー”のスポーツですね。

スキーもお笑いも、滑る時は気持ちよくスベりたいですね！

パワー





タナベスポーツのプライベートブランド「ノアム」を着てスキーを満喫するなかやまきんに君





■なかやまきんに君効果(パワー)絶大！動画もnnoum(ノアム)も大好評で還元イベント開催！





なかやまきんに君の反響に応えて大型還元イベントが決定





なかやまきんに君のPR動画の反響を始め、同氏がタナベスポーツと併せてアンバサダーを務めるタナベスポーツプライベートブランドnnoum(ノアム)も、昨年と比べてブランド製品の売上が倍近くに達するなどきんに君パワーも絶大。

その反響に応えて「100人に1人が実質タダ」キャンペーンが、決定した。





期間中タナベスポーツオンライン本店でお買い物をした100人に1人が全額ポイント還元される(上限10万円分)





「100人に1人が実質タダ」キャンペーンでは、期間中その日の購入者が100人居れば1人、200人居れば2人、1000人居れば10人...と購入者100人ごとに1人が購入金額の全額がポイント還元される。(還元対象上限金額10万円税込)

ハイシーズン本格突入の時期と重なり、これからスキー支度をする人には見逃せないイベントとなっております。





開催期間：2026年1月9日(金) 17:00～1月15日(木) 13:00

対象店舗：タナベスポーツオンライン本店

https://www.tanabesports.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press





キャンペーン詳細URL： https://www.tanabesports.com/f/limited-free-campaign?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press









■なかやまきんに君も着用！nnoum(ノアム)について





高いコストパフォーマンスで好評のスキーブランドnnoum(ノアム)





なかやまきんに君がアンバサダーを務めるnnoum(ノアム)は、国内のスキー用品ネット通販最大級であるタナベスポーツが展開するプライベートブランドで、今回の動画でなかやまきんに君も実際に着用しています。





nnoum(ノアム)のスキーウェアは、同社が61年以上の経験と知見より生み出したノウハウが詰まっています。ノアムはウィンタースポーツを応援するブランドとして親しみやすい価格帯でありながらも、有名アパレルブランドと同じ工場で生産され、安定の高品質を圧倒的なコストパフォーマンスで実現しています。





本ブランドのメインとなるウェアには耐水圧20,000mmH2O・4WAYストレッチとハイスペック素材を採用し、保温性も抜群。メンズ、レディース、ジュニアと幅広いラインナップを取り揃え、サイズ調整機能もハイエンドモデルと比べても遜色なく備えているため、老若男女問わず、ハードな雪山環境でもウィンタースポーツを楽しめる信頼性の高いブランドです。









■nnoum(ノアム)を着用してスキーをしたなかやまきんに君さんのコメント

nnoum(ノアム)のスキーウェアは実際に着てみるととても動きやすく、タンクトップのままかと勘違いするほど快適でした。寒さも全く気にならず、滑りにしっかり集中できました！

nnoum(ノアム)を着ることでゲレンデでも思いっきり“パワー！”が出せました！

これから雪山に行く人は、ぜひタンクトップではなくnnoum(ノアム)を着てみてください





タナベスポーツプライベートブランド「nnoum(ノアム)」を着用するなかやまきんに君





■「nnoum(ノアム)」特集ページ

【なかやまきんに君さん特設ページ】

[URL]

https://www.tanabesports.com/f/nnoum-nakayamakinnikun/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press





【タナベスポーツ公式 YouTube チャンネル】

https://www.youtube.com/channel/UCowuU9_PHRjRr11amLmMDOQ





【販売店】

タナベスポーツオンライン公式サイト

https://www.tanabesports.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press





タナベスポーツ本店(実店舗)

https://www.tanabesports.jp/









