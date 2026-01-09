近年増加の一途をたどっているインバウンドの旅先は、東京・大阪・名古屋の三大都市圏への集中が加速している一方、全国にはまだまだ外国人観光客に知られていない地域が数多く存在します。

こうした中、日本商工会議所（会頭：小林 健）は、知られざる各地の魅力を国内外へ広く発信するため、１月16日（金）・17日（土）の２日間、羽田空港第１旅客ターミナル内で、観光プロモーションイベントを行います。

本イベントには、北陸信越・九州地方より、独自のブランディングで注目を集める４商工会議所【新潟県糸魚川市、富山県高岡市、福井県大野市、大分県豊後高田市】が集結。日本の空の玄関口である羽田空港を舞台に、次なる旅先を探す旅行者へ向けて、その土地ならではの歴史・自然・文化等の魅力をダイレクトにお届けします。

日本商工会議所では、観光客の地方誘客と地域の小規模事業者の売上拡大のため、地域のブランディングや認知度向上を支援するプロジェクトに取り組んでいます。

■イベント概要

名称：「自慢のまちPRひろば」

～新潟県糸魚川市、富山県高岡市、福井県大野市、大分県豊後高田市～

日時：2026年１月16日（金）～17日（土） 10：00～18：00

場所：羽田空港第１旅客ターミナル 2階出発ロビー マーケットプレイス

内容：観光情報の展示

特産品や工芸品の展示

ノベルティや観光パンフレット配布

簡単な来場者アンケート（ご回答いただいた方にプレゼントあり）

主催：日本商工会議所

参加地域のご紹介

１，糸魚川商工会議所（新潟県）

石をテーマにした地域体験創造プロジェクト

～事業者の連携で、石ひろいを起点にめぐるまちへ～

新潟県糸魚川市は翡翠（ひすい）の産地として知られており、海岸には蛇紋岩や石英など多彩な石が並びます。今回は、その”石”をキーワードにブランディング。「世界ジオパーク」の大地が育んだ石たちとの出会いを大切に、心に残る旅をお楽しみください。

ホテル国富 翠泉閣（宿泊施設）

ホテル国富アネックス（宿泊施設）

小滝物産店（加工品店）









２，高岡商工会議所（富山県）

城下町リゾート化による滞在価値創造プロジェクト

～町家と地域資源の連携で、街全体を１つの宿へ～

富山県高岡市は加賀藩の城下町として栄えた歴史と、匠の技が息づく伝統工芸のまち。その歴史文化をもとに”城下町を新たなリゾート地”としてブランディングしました。北陸の古都ならではの情緒と高度な鋳造技術による「日本のものづくり」をご堪能ください。

KOMBU HOUSE（宿泊施設）

民家ホテル 金ノ三寸（宿泊施設）

さまのこハウス（宿泊施設）

土蔵の宿処 越（宿泊施設）

株式会社フジタ（金属加工業者）









３，大野商工会議所（福井県）

紹介連携による滞在価値向上プロジェクト

～人から人へとつながる“おすすめ”が旅をつくる～

福井県大野市は「人と人がつながり、支え合う文化」が根付くまち。「少し暮らすように滞在する」“微住（登録商標）”というコンセプトでブランディングしました。今回は事業者間の連携を強化するツール（アプリ）を開発。繋がりが感じられる「結の故郷」へお越しください。





野村醤油株式会社（醤油醸造場）

七宝工房 宙-sora-（工房・ギャラリー）

オモチャのやまだ（玩具業者）

奥越菓庵やまうち（和菓子製造業者）

篠座神社（神社）









４，豊後高田商工会議所（大分県）

はしご酒チケットで巡る

～昭和の夜のにぎわい・滞在型観光促進プロジェクト～

大分県豊後高田市は昭和レトロな町並みと国東半島の豊かな自然が調和するまち。今回は”ナイトタイム”に特化したコンセプトでブランディングしました。懐かしさに包まれながら人の温かさに心が癒される場所です。昭和と自然が息づく、心ほどける豊後高田へ、是非足をお運びください。





玉津まちの駅夢むすび（農産物直売所）

Okiraku Dining呑もうっちゃ（居酒屋）

菓子禅 高田屋（和菓子屋）









※本事業は、2025年度 地域力活用新事業創出支援事業（中小企業庁補助事業）として実施します。