³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥³¥¹¥á¥Á¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡¦Âçºå»ÔÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³¥æ¥«¥ê¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô2000Ëü¸Ä¡ö¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ò2026Ç¯2·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ö2015Ç¯1·î～2025Ç¯9·î¥áー¥«ー½Ð²Ù¼ÂÀÓ(µìÉÊ¤ò´Þ¤à)¤è¤ê»»½ÐÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦AmazonÅù¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡ã³«È¯ÇØ·Ê¡ä
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ëー¥¹¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー°¦ÍÑ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥ëー¥¹¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¥«¥êËÉ»ß¤äÌÓ·ê¥«¥Ðー¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë°ìÉô´ë¶È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥ººÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤é¤ì¤ë¡É¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤È¥Æ¥«¥êËÉ»ß¤ÎÎ¾Êý¤ò³ð¤¨¤ë¥ëー¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤¹¡£µå¾õ¥Ñ¥¦¥Àー¢¨2¤¬ÌÓ·êÇº¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤·¡¢Èé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥Àー¢¨2¤Ç¤ªÈ©¤Î¥Æ¥«¥ê¤òËÉ»ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ëー¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤ä¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢1Æü¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¥Öー¥±¤Î¹á¤ê²Á³Ê¡§1, 760±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤é¤ì¤ëÀö´éÉÔÍ×¤Î¥ëー¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÌÓ·ê¥ì¥¹È©¢¨1&¤ªÈ©¤Î¥Æ¥«¥ê¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
①¤Õ¤ó¤ï¤êÌÓ·ê¥ì¥¹È©¢¨1»Å¾å¤²
¡¦µå¾õ¥Ñ¥¦¥Àー¢¨2¤Î¸÷³È»¶¸ú²Ì¤ÈÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤ÇÌÓ·êÇº¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤·ÌÓ·ê¥ì¥¹È©¢¨1¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¡¦¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
②¤ªÈ©¤Î¥Æ¥«¥êËÉ»ß
¡¦Èé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥Àー¢¨2ÇÛ¹ç¤Ç¤ªÈ©¤Î¥Æ¥«¥ê¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
③¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿ーÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¢¨3¤Ç¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ä¥Û¥³¥ê¡¢PM2.5ÅùÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»ÒÊª¼Á¤«¤é¤ªÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨4
¡¦¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ¼¾À®Ê¬Æþ¤ê¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¤ªÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
④»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
¡¦·Ú¤¯½Å¤Í¤Æ¤µ¤é¤µ¤éÈ©¤Ø¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç³°½Ð»þ¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
⑤¤ªÈ©¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤£µ¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý
¡ã»ÈÍÑÍÑÅÓ¡ä
¡¦¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤Ë»È¤¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤È¤·¤Æ¡¦³°½Ð»þ¤Ê¤ÉÆüÃæ¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Ë¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¸å¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤È¤·¤Æ¡ÊÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¡Ë¡öËÜÉÊ°Ê³°¤Î¥á¥¤¥¯ÉÊ¤äÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¢¨2 (HDI/PPG/¥Ý¥ê¥«¥×¥í¥é¥¯¥È¥ó)¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥·¥ê¥«¡ÊÁ´¤ÆÊ´ÂÎ´ðºÞ¡Ë¢¨3 ²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»ÀNa¡¢¥ª¥¦¥´¥óº¬¥¨¥¥¹¡ÊÁ´¤ÆÈïËìºÞ¡Ë¢¨4 ÈïËì¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¤ªÈ©¤Ø¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤° ¢¨5 Æý»ÀÛå¶Ý¡ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¥Æ¥«¥ê¤ä´À¤Ê¤É¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë½÷À¤¬49¡ó¡×https://www.atpress.ne.jp/news/358398LIPS¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡Ö¡ÚLIPS¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤Ï¤É¤¦Áª¤Ö¡©ÈþÍÆ´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤LIPS¥æー¥¶ー1,060¿Í¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤ÎÁª¤ÓÊý¤òÄ´ºº¡ª¡×https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000018721.html
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤ÏÁÇÈ©¤ò¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥·¥êー¥º¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÈ©Çº¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÁÇÈ©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇÈ©¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¡¦¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¡¦¼«Ê¬¤ÎÁÇÈ©¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤¬±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
