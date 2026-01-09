O-MEDAMA（主宰・八坂桜子）主催、『飛龍伝二〇二六 -かつて、若者たちが見た明日-』が2026年1月28日 (水) ～ 2026年2月1日 (日)に西鉄ホール（福岡県 福岡市中央区 天神 2-11-3）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/11405

公式サイトhttps://o-medama.pecori.jp/hiryuden/命を燃やす言葉が、再び舞台に火をつける演劇界のレジェンド・つかこうへいが描いた傑作『飛龍伝』上演決定！激動の時代を駆け抜けた若者たちの魂が、現代の息吹をまとい、ふたたび舞台に舞い降りる。

飛龍伝とは

全共闘の女性委員長神林美智子と、機動隊隊長山崎一平との恋愛を描いたつかこうへいの傑作。『飛龍伝’90-殺戮の秋』（出演：富田靖子、筧利夫）を初演に、『飛龍伝’92-ある機動隊員の愛の記憶-』（出演：牧瀬里穂、筧利夫）『飛龍伝’94-いつの日か白き翼に乗って-』（出演：石田ひかり、筧利夫）と改稿を重ね、今もなお上演され続けている。

あらすじ

日本中に革命の焔燃え上がる1970年、秋。学生達の信望を集める作戦参謀・桂木純一郎は、全共闘40万人を束ねる新しい委員長に自らが愛する一人の女を指名した。その名は、神林美智子。そして彼女を愛した男がもう一人。その男こそ、日夜学生たちの弾圧に明け暮れる、警視庁第四機動隊隊長、山崎一平だった。70年安保を目前に控えた緊迫感の中、山崎と美智子それぞれの、愛と革命の日々……。やがて、山崎の美智子への想いを知った桂木は、闘争勝利のため、美智子にある作戦を授ける。果たしてその作戦とは―迫り来る11・26、国会前最終決戦。耳をつんざく怒号と悲鳴の中、二人が共に夢見た、明日への希望とは―？

O-MEDAMAとは

2025年3月発足。主宰・八坂桜子。八坂桜子の「やりたいこと」を形にする団体。演劇やパフォーマンスを通じて、福岡から全国へ、人と人を繋ぐ架け橋を目指す。同時に、福岡の演劇界に新たな風を吹き込み、自由で大胆な表現を追求していく。

公演概要

『飛龍伝二〇二六 -かつて、若者たちが見た明日-』公演期間：2026年1月28日 (水) ～ 2026年2月1日 (日)会場：西鉄ホール（福岡県 福岡市中央区 天神 2-11-3）■出演者八坂桜子（O-MEDAMA/劇団ジグザグバイト）椎木樹人（万能グローブ ガラパゴスダイナモス）寺田剛史（飛ぶ劇場）黒瀬義明（PandA）西山太一濱野貴将井口誠司（劇団誠）末崎隆明本多拓翔馬込博史古賀佑斗（R-Jenerations）内田琉聖大成翔輝河村映楽黒木厚介佐藤史哉須垣 航大萩原武蔵松本頼都（劇団パパナクシ）吉永悠人わっきー新原武（劇団扉座）香取直登（コンドルズ）江刺家伸雄矢内聡秋大塚ムネト（ギンギラ太陽's）■スタッフ原作 ：つかこうへい脚色・演出：髙橋広大（ナイーブスカンパニー）■公演スケジュール2026年01月28日(水) 19:00 ◎2026年01月29日(木) 19:00 ◎2026年01月30日(金) 19:002026年01月31日(土) 13:002026年01月31日(土) 18:302026年02月01日(日) 14:00※開場は開演の30分前です。◎：前半割対象日■チケット料金最前列席：9,000円【1/28(水)・1/29(木)を除く】前半割：4,200円【1/28(水)・1/29(木)のみ】一般：5,000円 U-25：2,500円（全席指定・税込）※U-25チケットは入場時、身分証明書をご提示ください。

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com