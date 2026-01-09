写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）と田舎館村はたちを祝う記念式典実行委員会（所在地：青森県南津軽郡）は本サービスの導入契約を2025年11月25日（火）に締結いたしました。

青森県南津軽郡田舎館村は、豊かな自然環境と稲作文化に育まれ、全国的にも知られる「田んぼアート」をはじめとした地域資源を大切に守り続けてきた村です。地域のつながりを重んじる風土の中で行われる各種行事や式典は、世代を超えて人々の記憶に刻まれる大切な時間となっています。

本サービスの導入により、田舎館村が実施する「令和7年度田舎館村はたちを祝う記念式典」で撮影された写真を、オンライン上で安全かつ手軽に閲覧・購入できるようになります。参加者ご本人はもちろん、当日会場に足を運ぶことができなかったご家族や、村外に暮らす親族とも、写真を通じて大切な思い出を共有することが可能となります。

写真の閲覧から購入までをスムーズに行える本サービスは、利用者の利便性向上に加え、主催者側の写真管理や販売業務の負担軽減にも寄与します。

当社は今後も、地域に根ざした行事や文化活動に寄り添い、写真を通じて人と人、まちと人をつなぐ存在として、思い出の価値を未来へ届けてまいります。

■令和7年度田舎館村はたちを祝う記念式典 概要

運営：田舎館村はたちを祝う記念式典実行委員会田舎館村公式サイト：http://www.vill.inakadate.lg.jp/

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2025年12月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp