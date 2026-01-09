宮崎県の観光地を再現したメタバース空間「バーチャルみやざき（Virtual MIYAZAKI）」に新エリアがオープン！1/10（土）20時生配信イベントに日向坂46髙橋未来虹さんと山下葉留花さんが登場

～新ワールド「Ｅバイクで巡る 県西エリア」オープン記念・一夜限りのスペシャルイベントを開催～

国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下、クラスター）は、宮崎県および株式会社JTB宮崎支店、株式会社J&J事業創造と連携し、宮崎県のメタバース空間「バーチャルみやざき（Virtual MIYAZAKI）」において「バーチャルとリアルを融合させた観光地域づくり」を行っていくことをお知らせいたします。

「バーチャルみやざき」を単なる観光地紹介に留めず、メタバース体験を起点に、来訪者のリアルな観光意欲を喚起し、地域経済への好影響を生み出す新たなモデルケースを目指します。

そして、2026年1月10日（土）に県西地域の魅力を体験できる新ワールド「Ｅバイクで巡る県西エリア」を公開いたします。さらに、アプリだけでなくブラウザからの参加にも対応し、より多くの方に宮崎の魅力を届けてまいります。

リニューアルオープンを記念して、同日には『バーチャルみやざきpresents メタバースで「ひなたと⽇向」2026-⽇向坂46と⾛る！バーチャルみやざきタイムアタック-』を開催いたします。宮崎県の魅力をPRする「みやざき大使」である日向坂46メンバーの髙橋未来虹さんと山下葉留花さんが登場し、新たにオープンした「Eバイクで巡る 県西エリア」を巡りながら、地域にちなんだ難問クイズに挑戦する様子を生配信します。ぜひ皆様ご参加ください。

『バーチャルみやざきpresents メタバースで「ひなたと⽇向」2026-⽇向坂46と⾛る！バーチャルみやざきタイムアタック-』イベント開催概要

当日は日向坂46メンバーの髙橋 未来虹さん、山下 葉留花さんが新しくオープンしたメタバース空間を舞台に、ファンの皆様と一緒に楽しむ、熱気あふれる参加型イベントを生配信でお届けします。

メンバーの2人がバーチャルEバイクに乗って宮崎の名所を巡るタイムアタックに挑戦します。イベントでの道中にはフォトスポットに「超難関ご当地クイズ」が出現します。クイズの回答を決めるのは参加者の皆様です。参加者全員の投票結果（集合知）が、メンバーの運命を左右します。不正解ならスタート地点へ強制送還も！？

開催日時： 2026年1月10日（土） 20:00～21:00（開場 19:30）会場： バーチャルみやざき（cluster内）出演：スペシャルゲスト：髙橋未来虹、山下葉留花（日向坂46 / みやざき大使） MC：平岩康佑（フリーアナウンサー）参加費： 無料定員： 先着1,000名様

※事前申込はありません。当日先着順となります。 ※端末環境により入場いただけない場合もございます※参加には、「cluster」で事前のアカウント登録が必要になります。

【事前アカウント登録方法】①の右上に表示されている「ログイン」ボタンをクリックします。②「アカウントの新規作成／ログイン」画面が表示されるので、各SNSのアカウントと連携して登録します。③clusterウェブサイトトップページに移動し、「新規登録が完了しました」と表示されれば成功です。

【当日イベント参加方法】①「cluster」アプリをダウンロードスマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、アプリ「cluster」を事前にダウンロードしてください。（ブラウザからの参加も可能です）ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads②アカウント設定～基本操作の説明アプリ内で表示される名前など各種設定を行います。アカウント設定後は基本操作の説明なども兼ねた練習画面に移行します。③「バーチャルみやざき」にアクセス入場はこちら （1/10（土）19:30からご入場いただけます）アプリ版URL

技術的アップデート：ブラウザ対応でアクセスが容易に

https://cluster.mu/e/c6a5f236-c402-4dcb-8ed8-8d20a0073f0dhttps://cluster.mu/e/c6a5f236-c402-4dcb-8ed8-8d20a0073f0d

より多くの方に体験していただくため、専用アプリのダウンロードなしで楽しめる「ブラウザ対応」を開始しました。スマートフォンやPCからURLをクリックするだけで、気軽に「バーチャルみやざき（Virtual MIYAZAKI）」へアクセスすることができます。

ブラウザ版URL

「バーチャルみやざき（Virtual MIYAZAKI）」の新ワールドを公開-県西地域の雄大な自然をEバイクで駆け巡る-

https://cluster.mu/cloudrendering?deeplink=clustervrapp%3A%2F%2Fjoin_event%2Fc6a5f236-c402-4dcb-8ed8-8d20a0073f0dhttps://cluster.mu/cloudrendering?deeplink=clustervrapp%3A%2F%2Fjoin_event%2Fc6a5f236-c402-4dcb-8ed8-8d20a0073f0d

新たに公開する「Eバイクで巡る 県西エリア」は、霧島連山の雄大な自然をメタバース空間で体験できるアドベンチャー体験ワールドです。

見どころ①県西エリアの魅力を集約

都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町をはじめとする県西地域は、雄大な霧島連山の麓に広がり、美しい自然環境と多様なアクティビティが楽しめる地域として知られています。バーチャル上で「生駒高原」や「関之尾滝」、「六観音御池」など、県西エリアを代表する観光スポットを周遊することができます。

見どころ②Eバイクで駆け巡るアドベンチャー体験

標高差や地形の変化をダイナミックに表現した広大なトレイルを走破するアドベンチャー体験ができる空間です。絶景スポットなど多彩な景観を再現したワールド内を、色をカスタマイズできるEバイクに乗って走行できます。

見どころ③ゲーム感覚で宮崎の名所を巡って地域の魅力を発見

宮崎の名所を巡って各地の豆知識を得ることができる空間です。フォトスポットがたくさんあるのでお友達と写真を撮って投稿するのもおすすめです。ゲーム感覚で宮崎の旅をお楽しみいただけます。

■アプリケーション「cluster」について clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。＜アプリケーション概要＞名 称：cluster運 営：クラスター株式会社価 格：無料ダウンロードURL：

https://cluster.mu/downloads

■クラスター株式会社についてクラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/

