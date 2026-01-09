淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内の和食レストラン「青の舎」では、淡路島の新鮮食材７種を贅沢に使用した『青の舎特製 恵方巻』の予約受付を、2月2日（月）まで実施しています。URL：https://awaji-seikaiha.com/news/aonoya/setsubun-2026/

本商品は、海老や穴子などの淡路島ならではの新鮮な海の幸を贅沢に使用し、寿司職人が一本一本丁寧に手巻きする特別仕様。当店オリジナルの味付けが施されたこの恵方巻は、味わい深く、美しい彩りが特長で、毎年好評をいただいています。2026年の恵方は「南南東」。古来より伝わる風習では、恵方巻をその年の恵方に向かって丸ごと一本無言で食べることで、幸運や福を招き、一年の無病息災を願うとされています。今年は縁起物として「福豆」もセットに。歯ごたえの良いぷりぷりの海老や甘辛く煮た穴子、青の舎特製の厚焼き玉子、「9つの利」があるとされる縁起のよいきゅうりなど、7種の具材をバランスよく詰め込んだ食べ応え抜群の逸品です。節分の食卓を彩る特別な恵方巻として、1年の幸福を祈願しながら、さまざまな食感を楽しめる『青の舎特製 恵方巻』をぜひご堪能ください。

■青海波 『青の舎特製 恵方巻』概要

申込期間：2月2日（月）17：00まで予約方法：電話予約or店頭予約or下記フォームより受付https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6F9RhimK-km_ya9troqWI6cpQLyX8kBJgjegT2e7xrFUNUtJWEhURkxSOVo2NDVMNk1TMFdIUDVRQS4uお渡し時間：２月3日（火）11：00～18：30まで ※店頭にて直接お渡しいたします内容：海老、玉子、椎茸、干瓢、でんぶ、穴子、胡瓜の7種の具材を使用した恵方巻（福豆付き）価格：1,760円（税込）※icancaカード会員の方は1,600円（税込）場所：青海波 青の舎（兵庫県淡路市野島大川70）HP：https://awaji-seikaiha.com/aonoya/ Instagram：https://www.instagram.com/aonoya_awaji/ 問合わせ：青の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9109