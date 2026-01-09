東京能楽囃子科協議会主催、『東京能楽囃子科協議会 3月定式能』が2026年3月11日 (水)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月11日（日）10時より発売開始です。

公式ホームページhttps://nohgaku-hayashika.com/多彩なバリエーションでおくる還暦祝賀能東京能楽囃子科協議会三月昼能還暦を迎える囃子方とその同世代を中心に若手も織り交ぜた様々な能の形式による五番立の番組は必見！還暦を迎える囃子方とその同世代を中心に若手も織り交ぜた番組構成です。祝賀公演のオープニングには還暦を迎えた野村万蔵氏の「三番叟」を。舞囃子は次世代を担う若手のシテで、囃子方も新たな世代とベテランの共演です。連調「羽衣」に続いて、「錦木」は観世流御宗家の謡と観世新九郎による一調。能「絃上」では唐から龍宮にまで繋がる壮大な物語をお楽しみください。囃子科協議会ならではの、様々な能の形式による五番立です。

団体概要

東京能楽囃子科協議会は囃子方による能・狂言の上演団体で、年間四回の主催公演を行っています。囃子方主体の番組構成で、シテ方五流と能楽囃子の多彩なバリエーションをお届けいたします。

公演概要

『東京能楽囃子科協議会 3月定式能』公演日：2026年3月11日 (水)会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）■出演者和泉流「三番叟」：野村万蔵 ほか舞囃子 観世流「弓八幡」：関根祥丸 ほか舞囃子 喜多流「箙」：佐藤寛泰 ほか連調 「羽衣」：観世三郎太 角幸二郎 宮増大河 宮増涼太一調 「錦木」：観世清和 観世新九郎狂言 和泉流「昆布柿」：野村萬 ほか能 喜多流「絃上」窕：友枝雄人 ほか■公演スケジュール 2026年3月11日 (水)開場12時半／開演13時半※上演時間は約3時間30分（休憩含む）■チケット料金S席：9,000円A席：7,000円B席：5,000円学生席：2,000円（全席指定・税込）※学生券は当日、受付にて学生証をご提示ください。

チケットサイト「カンフェティ」

