受講料無料の「きもの着付け教室」を全国で展開する日本和装ホールディングス株式会社(東証スタンダード上場／本社：東京都港区)は、女優・菅野 美穂さんを起用した新テレビCMを、2026年1月9日(金)より全国でオンエアいたします。





2026年日本和装イメージキャラクター 菅野美穂さん





CMは菅野さんと友人2人による掛け合いが印象的な15秒が2本。

カフェでのランチシーンを舞台に、久しぶりに会った友人のきもの姿に会話が弾む様子を通して、日本和装の「無料きもの着付け教室」の魅力をチャーミングに描いています。

「難しそう」「大変そう」と思われがちな着付けが、実は“簡単で、疲れにくい”。

大人の女性が無理なく、自分らしくきものを楽しめることを、菅野さんならではの自然体の表情で表現しました。

また、教室開講40周年を記念したブランドCMも同時に公開。

無料の着付け教室を通じて「着る人とつくる人をつなぐ」という企業メッセージをあらためて発信します。





どちらのCMも日本和装公式サイトにてご覧いただけます。





■菅野美穂さんが語る「きもの時間」

菅野美穂さんは、きものの魅力について「身にまとうと自然と背筋が伸び、気持ちが整うところ」と語ります。

動き方や所作が丁寧になり、日常の時間が少し特別に感じられるのだそうです。

「“特別な日に、気持ちを込めて装う”という日本ならではの文化の楽しさを、たくさんの方に感じてほしいです。きものは、心や季節を表現できるところが魅力だと思います」

今回のCMではカフェでのシーンを演じた菅野さん。今後、きもので出かけてみたい場面については、こんなエピソードを教えてくれました。

「娘が七五三できものを着たとき、脱ぐのをとても残念がっていて。いつか親子できものを着て出かけられたらと思っています」

また、初めて着付けにチャレンジする方に向けては、「難しそうと思われがちですが、実際に着てみると楽しさの方が勝ちます。一度着られるようになると、季節の行事やお出かけが、ぐっと豊かになります」と、未来のきものファンの背中を押してくださいました。





都内のカフェで行われた撮影のひとコマ。





終始、自然な笑顔と心地よい空気に包まれていました。日常に寄り添う、きものの美しさが印象的でした。





教室のシーンには、日本和装の講師や卒業生も出演。





菅野さんから着付けについて質問も飛び出し、撮影現場はまるで本当の教室のようでした。









■CM概要

・タイトル ： 「友人がうなる篇」「友人がざわつく篇」「想いをつなぐ篇(ブランドCM)」

・放送開始日： 2026年1月9日(金)

・放送エリア： 全国

・出演 ： 菅野美穂さん

・公式サイト(CMギャラリー)：

https://www.wasou.com/cm/









■日本和装の「きもの着付け教室」について





少人数で和気あいあいと楽しく学べます





おかげさまで、日本和装の着付け教室は2026年で開講40周年を迎えます。

これまでに22万5千人を超える(※)卒業生を輩出してきた当教室は、受講料無料でありながら、しっかり習えて、早くてラクに着られるようになるオリジナル着付けと、初心者の方でも安心して通っていただける体制が特長です。





＜主な特長＞

・受講料ずっと無料：

着付けを習うハードルを下げ、どなたでも気軽に始めていただけます。

・6回で着られるように：

忙しい現代の女性に合わせ、週1回2時間×6回のカリキュラムを採用。

・本格的な着付け：

袋帯の結び方など本格的な着付けを出し惜しみなくお教えします。

※卒業生数は2025年12月時点の累計実績









■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 ： きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開

本社所在地： 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー5F

代表 ： 代表取締役社長 鶴野尚史

上場区分 ： 東証スタンダード市場(証券コード2499)

URL ： https://www.wasou.com