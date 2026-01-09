菅野美穂さん出演、日本和装「無料着付け教室」新CMがオンエア ～開講40周年記念「ブランド編」も同時公開～
受講料無料の「きもの着付け教室」を全国で展開する日本和装ホールディングス株式会社(東証スタンダード上場／本社：東京都港区)は、女優・菅野 美穂さんを起用した新テレビCMを、2026年1月9日(金)より全国でオンエアいたします。
2026年日本和装イメージキャラクター 菅野美穂さん
CMは菅野さんと友人2人による掛け合いが印象的な15秒が2本。
カフェでのランチシーンを舞台に、久しぶりに会った友人のきもの姿に会話が弾む様子を通して、日本和装の「無料きもの着付け教室」の魅力をチャーミングに描いています。
「難しそう」「大変そう」と思われがちな着付けが、実は“簡単で、疲れにくい”。
大人の女性が無理なく、自分らしくきものを楽しめることを、菅野さんならではの自然体の表情で表現しました。
また、教室開講40周年を記念したブランドCMも同時に公開。
無料の着付け教室を通じて「着る人とつくる人をつなぐ」という企業メッセージをあらためて発信します。
どちらのCMも日本和装公式サイトにてご覧いただけます。
■菅野美穂さんが語る「きもの時間」
菅野美穂さんは、きものの魅力について「身にまとうと自然と背筋が伸び、気持ちが整うところ」と語ります。
動き方や所作が丁寧になり、日常の時間が少し特別に感じられるのだそうです。
「“特別な日に、気持ちを込めて装う”という日本ならではの文化の楽しさを、たくさんの方に感じてほしいです。きものは、心や季節を表現できるところが魅力だと思います」
今回のCMではカフェでのシーンを演じた菅野さん。今後、きもので出かけてみたい場面については、こんなエピソードを教えてくれました。
「娘が七五三できものを着たとき、脱ぐのをとても残念がっていて。いつか親子できものを着て出かけられたらと思っています」
また、初めて着付けにチャレンジする方に向けては、「難しそうと思われがちですが、実際に着てみると楽しさの方が勝ちます。一度着られるようになると、季節の行事やお出かけが、ぐっと豊かになります」と、未来のきものファンの背中を押してくださいました。
都内のカフェで行われた撮影のひとコマ。
終始、自然な笑顔と心地よい空気に包まれていました。日常に寄り添う、きものの美しさが印象的でした。
教室のシーンには、日本和装の講師や卒業生も出演。
菅野さんから着付けについて質問も飛び出し、撮影現場はまるで本当の教室のようでした。
■CM概要
・タイトル ： 「友人がうなる篇」「友人がざわつく篇」「想いをつなぐ篇(ブランドCM)」
・放送開始日： 2026年1月9日(金)
・放送エリア： 全国
・出演 ： 菅野美穂さん
・公式サイト(CMギャラリー)：
https://www.wasou.com/cm/
■日本和装の「きもの着付け教室」について
少人数で和気あいあいと楽しく学べます
おかげさまで、日本和装の着付け教室は2026年で開講40周年を迎えます。
これまでに22万5千人を超える(※)卒業生を輩出してきた当教室は、受講料無料でありながら、しっかり習えて、早くてラクに着られるようになるオリジナル着付けと、初心者の方でも安心して通っていただける体制が特長です。
＜主な特長＞
・受講料ずっと無料：
着付けを習うハードルを下げ、どなたでも気軽に始めていただけます。
・6回で着られるように：
忙しい現代の女性に合わせ、週1回2時間×6回のカリキュラムを採用。
・本格的な着付け：
袋帯の結び方など本格的な着付けを出し惜しみなくお教えします。
※卒業生数は2025年12月時点の累計実績
■会社概要
日本和装ホールディングス株式会社
事業内容 ： きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開
本社所在地： 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー5F
代表 ： 代表取締役社長 鶴野尚史
上場区分 ： 東証スタンダード市場(証券コード2499)
URL ： https://www.wasou.com