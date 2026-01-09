株式会社オレンジページ（東京都港区）が刊行する生活情報誌『オレンジページ』は、昨年6月に創刊40周年を迎え、その記念企画として様々な企業とコラボ付録を実施してきました。2026年は、長年愛されつづけているチョコレートのお菓子との初コラボが実現！ 「KitKat(R) トートバッグ＆チョコパスケース」が1月17日（土）発売の2月2日号増刊の特別付録に登場します。真っ赤な生地におなじみのロゴが入ったトートバッグと、本物のチョコのようなパスケースをセットにし、数量限定で、ただいま事前予約受付中です。ぜひ、お買い逃がしなく。※特別定価1,265円（税込）※KitKatはネスレグループの登録商標です。

まるでチョコなパスケースで、試験のPASS（＝合格）を目指す受験生を応援！

型押しのレザー調がおしゃれな、まるでチョコレートみたいなパスケースは、両面ポケットつき。KitKat(R)の柄がある表のポケットは、学生証や社員証を入れるのに最適。裏はクリアポケットなので、交通系ICカードや定期券だけでなく、推しの写真を入れればモチベーションアップにつながりそうです。試験のPASS（＝合格）を目指す受験生や、毎日を頑張る人へのユニークな応援グッズとして、贈りものにもおすすめです。

毎日持ち歩きたくなる！ 使い勝手のよさにもこだわりました

トートバッグは、A4サイズのノートや書類だけでなく、大きめの本や参考書も余裕で入るサイズ。内側の仕切りつきポケットには、スマホや財布、鉛筆やマーカーペンなどを分けてしまえます。しなやかな素材でファスナーつきなので、メインのリュックやバッグに入れて、バッグインバッグとして使うのもおすすめ。メインのリュックを替えたいときも、このバッグごと入れ替えられてラクチンです。また、ちょっとした買い物にも重宝。縦が37cmあるので、セロリやバゲットのような長い食材も入り、8cmのまちつきで、根菜などのごろっとした食材もおまかせです。パスケースに交通系ICカードなどを入れておけばタッチ決済もスムーズ。勉強・仕事・買い物のお供に、毎日大活躍してくれます。

『オレンジページ』2026年2月2日号増刊 特別付録「KitKat(R) トートバッグ＆チョコパスケース」

2026年1月17日（土）発売特別定価1,265円（税込） https://www.orangepage.net/books/2014「KitKat(R) トートバッグ＆チョコパスケース」仕様●トートバッグ／縦37×横34×まち8×持ち手の長さ28cm●パスケース／縦10.8×横6.5cm

【目次】体がぽかぽか温まる コウケンテツの冬こそ、韓国ごはん！／バリエ広がる 小松菜おかず／レンチン1回！ 汁うどん／さば缶＆大豆で！ 頭の回転がよくなる作りおき／バレンタインのごほうびスイーツ／温入浴＆温睡眠で免疫力アップ／オレぺ研究所がレコメンド！ 勝手にトレンド予測2026／およねさん流 魔法のホットプレートレシピ／気になるあの人 高橋文哉さん 他

※『オレンジページ』2月2日号は、特別付録つきの増刊（特別定価1,265円）と、付録なしの通常版（定価598円）の2パターンで販売します。ご購入の際はお間違いのないよう、ご注意ください。※通常版・増刊の誌面の内容は同じです。※定期購読のかたには、付録なしの通常版が届きます。

