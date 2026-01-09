株式会社阪神コンテンツリンク（本社：大阪市福島区、社長：清水奨）は、相撲、和食、日本酒を組み合わせた、インバウンド向け相撲エンタテインメントショーレストラン「THE SUMO LIVE RESTAURANT日楽座GINZA TOKYO（ザスモウ ライブ レストラン ヒラクザ ギンザ トウキョウ）」を、1月7日（水）、東京・銀座にグランドオープンしました。

また、日本一の酒処、灘五郷（兵庫県）20蔵の日本酒を取り揃えた日本酒バー「灘の酒 THE Bar」（館内併設）を同日オープンしました。









■開業初日の様子（2026年1月7日（水））

開業初日の1月7日（水）は、国内外から多くの来場者が訪れ、満員御礼となりました。

相撲ショー中の演出のひとつである、来場者が力士に挑戦する相撲チャレンジコーナーでは、アメリカやマレーシアからの来場者が参加し、大きな盛り上がりを見せました。





■江戸の酒文化を体感する日本酒バー「灘の酒 THE Bar」 がオープン！NEW！

併設する日本酒バー「灘の酒 THE Bar」は、施設コンセプトである「EDO Spirit - Sumo & Culture Experience -」に基づき、江戸時代の酒文化を、現代の体験を通じて伝える空間です。

江戸時代、江戸（東京）で消費されていた日本酒の多くは、灘（兵庫）をはじめとする“上方”で醸造され、樽廻船による「下り酒」として江戸へ運ばれていました。こうした歴史的背景を踏まえ、東京では一堂に取り扱うことが珍しい灘五郷の20蔵の銘酒を常時提供します。

空間演出においても、日本酒を単に飲むだけでなく、酒造りの背景にある歴史、流通、地域性を紹介することで、日本酒文化への理解を深められる体験拠点を目指しています。

なお、日本酒バーは、公演チケットをお持ちでないお客さまも利用可能です。





＜日本酒バーの全容＞





＜提供予定の日本酒：灘五郷の20蔵元・20種類＞

・上撰 辛丹波（大関）

・黄金純米酒（扇正宗）

・超特選 惣花 純米吟醸（日本盛）

・金松白鷹（白鷹）

・黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク（白鹿）

・上撰 原酒（灘一）

・純米吟醸原酒（寳娘）

・美人蔵部 純米酒（島美人）

・純米吟醸原酒（徳若）（※1）

・純米酒 フクノハナ 辛口（千代田蔵）

・白壁蔵 生もと純米（松竹梅）（※2）

・空蔵 愛山純米大吟醸（浜福鶴）

・焼稀 生一本 純米（櫻正宗）

・Hakutsuru Blanc（白鶴）

・百黙 純米大吟醸（菊正宗）

・剣菱（剣菱）

・純米吟醸（福寿）

・牛と鉄板 STEAK（大黒正宗）

・超辛口純米吟醸原酒一火（仙介）

・特別純米酒 実楽山田錦（沢の鶴）

※順不同

※仕入れ状況および季節により、提供銘柄は変更となる場合があります。





（参考）THE SUMO LIVE RESTAURANT日楽座GINZA TOKYOについて

■開業の経緯

日本政府観光局（JNTO）によると、訪日外客数は2025年1月から11月の累計で、前年同期比17.0％増の39,065,600人となり、過去最高を更新。

日本文化への関心は、ますます高まる一方、訪日観光客が相撲と和食や日本酒を単に組み合わせるだけでなく文化的なつながりまで含めて体験できる機会は多くありません。近年は訪日観光客の滞在時間の長期化に伴い、夜間の観光消費を促進する「ナイトタイムエコノミー」の重要性が高まっていますが、夜間に日本の伝統文化を体験できるコンテンツは依然として限られています。

当社では、このような市場環境に着目し、相撲、和食、日本酒の要素を、江戸時代から相互に発展してきた文化として、ナイトタイムに一体的に体験できる場を構想しました。

また、公式の相撲観戦は開催時期や場所が決まっており、訪日観光客が滞在中に相撲文化に触れる機会は限定的です。これらの背景を踏まえ、ビルボードライブや阪神甲子園球場の運営等で培ったビジネスノウハウをもつ当社が、時期や場所に左右されることなく、相撲を軸とした日本文化を気軽に体験できる拠点として、本施設を開業しました。なお、本施設は2024年5月30日に大阪・難波で開業し、約1年8か月で世界120を超える国と地域から6万5,000人以上が来場した「THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA」に続く、相撲をテーマとしたエンタテインメント施設の2号店です。





■THE SUMO LIVE RESTAURANT日楽座GINZA TOKYOに込めた想い

コンセプトは、「EDO Spirit - Sumo & Culture Experience -」。江戸時代から長い歴史の中で育まれ発展してきた、日本を代表する「相撲」「和食」「日本酒」文化を、体験を通じて提供し、その魅力を世界に発信することを目的としています。日本を代表する繁華街である東京・銀座から、日本文化の素晴らしさを伝え、他にはない日本文化体験の場を創出してまいります。

THE SUMO LIVE RESTAURANT日楽座GINZA TOKYOは、日本文化を知識として理解していただく場ではなく、体験を通して自然に理解できる場として設計しています。江戸時代、相撲、和食、日本酒はいずれも、日常や行事、興行の中で発展してきました。これらを、同一空間、同一時間軸で体験できる構成とすることで、来場者が日本文化を、気軽に、そしていつでも触れられることを重視しています。

また、日本文化に初めて触れる来場者でも安心して楽しめるよう、動線設計や演出、視覚的な情報提示に配慮し、特別な知識を前提としない体験設計にしています。

当施設を通じて、相撲をはじめとする日本の伝統文化に触れる機会を創出し、日本文化の魅力を国内外へ発信してまいります。





■相撲ショーと食事を一体で楽しむ体験設計

当施設では、食事とショーを一体で楽しめる約2時間のパッケージで体験を提供しています。本格的な和食会席料理を楽しみ、相撲ショーを鑑賞するという構成です。

演出面では、場内に設置した3面の大型ビジョンとコンサート仕様のスピーカー・照明設備を活用することで、没入感と大迫力の空間を生み出しています。ショーは全編英語で進行し、日本文化に初めて触れる来場者にも理解しやすい設計としています。





■オープン記念割引キャンペーン

開業を記念し、以下の期間で公演チケットを割引で販売しています。

・対象公演：2026年1月、2月

・予約期間：2026年1月7日（水）～2026年2月28日（土）→ 通常料金より10％OFF





＜通常料金（すべて税込み・会席付/ドリンク別）＞

※プレミアム席・スタンダード席は、カスタム料金で一部メニュー変更が可能です。

※こども料金では「日楽座こどもプレート」を提供します。

※チケット購入時、サービス利用料としてチケット1枚につき別途\700（税込）が発生します。

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

＜チケット予約はこちら＞ https://hirakuza.net/tokyo/





■THE SUMO LIVE RESTAURANT 日楽座 GINZA TOKYO施設概要

名称：THE SUMO LIVE RESTAURANT日楽座GINZA TOKYO

所在地：東京都中央区銀座1丁目9-13 プライム銀座柳通りビルB1F

アクセス：

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅より徒歩1分

東京メトロ銀座・日比谷・丸の内線「銀座」駅より徒歩4分

都営浅草線「宝町」駅より徒歩6分

JR山手・京浜東北線「有楽町」駅より徒歩7分

開業日：2026年1月7日（水）

座席数：約150席 公演時間：17：00～19：00（※一部日程で20：30～22：30の2nd公演も予定）

公式サイト： https://hirakuza.net/tokyo/

※内容は予告なく変更となる場合があります。

※公式サイトからのチケット予約は公演日当日午後3時まで。

それ以降は店舗にお越しいただくか、お問合せください。

※詳しい公演スケジュールは公式サイトをご確認ください。





■灘の酒 THE Bar 店舗概要

名称：灘の酒 THE Bar

所在地：東京都中央区銀座1丁目9-13 プライム銀座柳通りビルB1F（THE SUMO LIVE RESTAURANT日楽座 GINZA TOKYO内）

開業日：2026年1月7日（水）

営業時間：13：00～21：00

定休日：不定休

※内容は予告なく変更となる場合があります。





＜会社概要＞

社名 株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1-1-31 阪神野田センタービル10階

資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業

当社は、ビルボードライブや阪神甲子園球場のイベント運営等で培ったエンタテインメントショービジネスのノウハウを本事業に活用します。





（※1）徳は旧字体

（※2）もとはとりへんに元









A New Entertainment Space Fusing “Sumo×Washoku×Sake” is Born in Ginza!

【THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO】

Opened for Business on January 7!

- Opening Day Success: A Full House and Massive Acclaim! -

- The On-site “Nada’s Sake THE Bar” Officially Opens Its Doors! -





Hanshin Contents Link Corporation (Headquarters: Fukushima-ku, Osaka; President: Susumu Shimizu) held the grand opening of “THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO,” a Sumo entertainment show restaurant aimed at inbound tourists that combines Sumo, Japanese cuisine, and Sake, on Wednesday, January 7, 2026, in Ginza, Tokyo.

Also opening on the same day was “Nada's Sake THE Bar,” a Sake bar offering a selection of Sake from 20 breweries in Nada-gogo (Hyogo Prefecture), Japan's number one Sake region.





■Opening Day Highlights (January 7, 2026)





■Experience Edo’s Sake Culture at “Nada’s Sake THE Bar”! NEW!





＜Full Overview of the Sake Bar＞









＜Featured Sake: 20 Varieties from 20 Nada-Gogo Breweries＞





（Reference）About THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO

■Project Background





■The Vision Behind THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO





■A memorable experience: Blending Sumo and Fine Dining





■Grand Opening Discount Campaign

https://hirakuza.net/tokyo/





■THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO: Facility Overview









< Official Website: https://hirakuza.net/tokyo/ >





■Nada’s Sake THE Bar: Store Overview













