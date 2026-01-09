コスモピア株式会社(本社：東京都渋谷区/代表：坂本 由子)は、2026年4月に多聴多読を土台にしたトレーニング特化した独自メソッドの語学学習システム「AI英語スピーキングサービス」をリリースいたします。それに先立ち、応援購入サービス『Makuake』にて、特別価格での学習プランをご用意しました。

コスモピアのeステーション「eステ」は、2017年スタート。「英語学習」トレーニングのためのマルチデバイス対応型e-learningプラットフォームです。当社のメソッドは、多聴多読。つまりAIが生成した楽しい英語をたくさん読み、たくさん聞くことでレベルアップを促します。





「英語AIスピーキング」 スタート





難しい文法や専門的にビジネス英語を汗水たらして英文解釈するのではなく、自分のレベルに合わせた簡単で面白いコンテンツをたくさん読んで、聞くことを重視しています。現在は「読み放題コース」「聞き放題コース」それぞれ約3,000以上のコンテンツを提供し、100団体を超える学校教育機関等の指導者や英語学習者の方々にご利用いただいています。PCやタブレット、スマホがあれば、ご自宅や外出先など、その場ですぐに学習を進めることができます。









「AI英語スピーキングサービス」は、学習者のさらなるレベルアップと「継続する力」を求めて開発されました。特長は以下の2点です。





(1)「読み放題コース」「聞き放題コース」に加え、コンテンツについて要約や感想を音声でも、文字でも入力して「自分の言葉で表現する」というプロセスをAIがサポート！





(2)語学のeラーニングは最後まで続けることが難しい、というお悩みにお応えして、AIが個々のレベルに合わせ搬送することで、的確な指摘や今後のガイドにより「継続する力」が身につく！





多くの多聴多読コンテンツの中から4月1日スタート時は200コンテンツ(予定)がAIスピーキング対応。毎月コンテンツが拡大していきます。

総合監修は田中 茂範先生(慶応義塾大学名誉教授)、監修は米田 兼三先生(早稲田大阪高等学校教諭)、英語教育の専門家にお願いしています。









PDCAスピーキング力を育成





まるで、自分専属のAIコーチ。

“多聴多読”で身につく、本物の英語スピーキング力「AI英語スピーキング」。





「AI英語スピーキングサービス」の正式スタートを前に特別プランをご用意しました。









■Makuake特別プラン

コスモピアeステーションで人気の[英語読み放題コース]と[英語聞き放題コース]に[AI英語スピーキング]コースが加わった年間契約と電子書籍『AI朝活！』がセットになった特別プランを用意しました。





(1)超早割 50％OFF(限定50名様)

14,100円(一般販売予定価格 税込)→7,150円





(2)早割 30％OFF(限定200名様)

14,100円(一般販売予定価格 税込)→10,010円





※ご契約は2026年4月1日～2027年3月31日となります。

※Makuake募集は1月10日スタート予定です。





https://www.makuake.com/project/aispeaking





コスモピア eステーション





電子書籍『AI朝活！』