株式会社ブルーミングビレッジ(本社：栃木県那須塩原市細竹16-72、代表者：松尾 昌彦)は、胡蝶蘭の花弁を贅沢にあしらい、火を使わずに香りと灯りを楽しめる「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル(専用アロマストーン・精油付き)」を、順次展開いたします。本商品は、職人が一点ずつ手作業で仕上げた胡蝶蘭の美しさに、作り立てで新鮮な香りを楽しめるオリジナルブレンド精油を組み合わせたギフトです。





胡蝶蘭LEDキャンドル ボックス入り









近年、ギフト市場では「見た目の華やかさ」だけでなく、「安心して使えること」「長く楽しめること」が重視されています。特に三十代以上の世代では、新築祝い、長寿祝い、お仏壇用など、人生の節目にふさわしい上質で失敗のないギフトへの需要が高まっています。









【火を使わず、香りは「作り立て・新鮮」に楽しむ設計】

胡蝶蘭LEDアロマキャンドル最大の特長は、安全性と香りの鮮度を両立している点です。

LED仕様のため、火災の心配がなく、高齢者施設や公共空間、お仏壇まわりでも安心して使用できます。





香りには、オリジナルブレンド精油(ひのき、サンダルウッドなど)を採用。専用のアロマストーンに精油を垂らすことで、作り立ての新鮮な香りをそのまま楽しめます。一般的なアロマキャンドルと異なり、熱を加えないため、精油本来の繊細な香り立ちを損なわないのも特長です。





お仏壇に









【職人の手仕事とサステナブルな花の再生】

本商品に使用する胡蝶蘭は、提携農家から回収した花を自社工場にて独自の製法でドライ加工し、15～18輪前後の花びらを一点ずつ、丁寧に手作業で配置しています。量産品では表現できない立体感と存在感が、ギフトとしての特別感を高めます。また、市場に出にくい花を再活用することで、廃棄ロスの削減にも貢献。「美しい花を、もっと長く楽しむ」という思想のもと、サステナブルなフラワーギフトとして企画しました。





香り・灯り・花が調和した胡蝶蘭LEDアロマキャンドルは、贈られた方の暮らしに静かな癒しをもたらし、記憶に残るギフト体験を提供します。





玄関に









【商品概要】

＜ポイント＞

・火を使わないLED仕様で安心・安全

・専用アロマストーン＋オリジナルブレンド精油付き

・作り立て・新鮮な香りを簡単に楽しめる設計

・胡蝶蘭の花弁を職人が一点ずつ手作業で配置

・サステナブルな花の再生を意識した高付加価値ギフト





商品名 ： 胡蝶蘭LEDキャンドル

販売価格 ： 29,800円(税込)／順次展開予定

サイズ ： キャンドル本体 H140mm×φ70mm

ボックス D155m×W145mm×H75mm

セット内容： 胡蝶蘭LEDキャンドル本体

精油3ml

専用アロマストーン

タイマー付きリモコン

ギフトボックス入り

単三電池2本で連続使用480時間

商品ページ： https://namacandle.com/pages/phalaenopsis









【会社概要】

会社名 ：株式会社ブルーミングビレッジ

所在地 ：〒243-0211 神奈川県厚木市三田2-18-3

本社 ：栃木県那須塩原市細竹16-72

代表取締役：松尾 昌彦

事業内容 ：キャンドル・フレームレスキャンドル製造販売