ガンダムフォワードVol.20 特集：機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10th Anniversary 決して散らない、鉄の華
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワード」の最新刊 Vol.20 を202６年１月9日（金）に全国書店にて発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338768&id=bodyimage1】
特集はTV放送開始から10周年を迎えた『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338768&id=bodyimage2】
“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワード」の第20弾です。
特集はTV放送開始から10周年を迎えた『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』！ TVシリーズに始まり、スマホアプリ「鉄血のオルフェンズＧ」から映像作品化を遂げた『ウルズハント』、世界観をさらに深堀りする「鉄血のオルフェンズ MSV」など、本作が10年にわたって歩んできた道を改めてたどっていきます。最新ガンプラMG「ガンダム・バルバトスルプス」や「MSV」メカのスクラッチなど、ガンプラ作例も充実の内容です。
巻頭トピックでは2026年1月30日より公開となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の最新情報をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338768&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338768&id=bodyimage4】
【商品情報】
ガンダムフォワードVol.20
【特集】 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ10th Anniversary 決して散らない、鉄の華
●発売日:2026年1月9日（金）発売
●定価:1,540円（本体1,400円＋税10％）
●ISBNコード:978-4-7986-4041-9
●JANコード:9784798640419
●判型:A4
●発売元:ホビージャパン
●版権表記
（C）創通・サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338768&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
