革新的なSSR技術により断片化ファイルの復旧が可能に | EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0がリリース！
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は、2026年1月８日（木）に、業界トップクラスのEaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0を公開しました。最新バージョンは、革新的なSSR（SmartSector Rebuild）エンジンを初搭載したとともに、ZFSファイルシステムのサポートなど、ユーザーの要望に応える重要なアップデートを実現しました。
より詳しい内容及び無料体験はこちら：https://reurl.cc/5bz6Lv
■ 新時代の復旧技術：SmartSector Rebuild （SSR） エンジン
今回のバージョンアップで注目されたのは、従来復旧が極めて困難とされた「断片化ファイル」に特化して開発されたインテリジェント復旧プラットフォーム、SSRエンジンです。長期間使用されたUSBメモリ、SDカード、外付けハードドライブにおいて、データがディスクで物理的に分散してしまった場合でも、内部データシグネチャや残留メタデータを高度に解析でき、ファイルを正確に再構築し、復旧できるようになりました。
これにより、従来ツールでは「復旧不能」または「ファイル破損」と表示されていたファイルにおいて、FAT32/exFAT/RAW形式のドライブでの復旧成功率が最大30%向上しました。写真、動画、Office文書など、ユーザーの大切なデータを取り戻す可能性が飛躍的に高まります。
■ 主な新機能・更新点
１．SSR技術による高度な断片化ファイル復旧：長期間使用によって、物理的な断片化が生じた外部ストレージデバイス（USBメモリ/SDカード/外付けディスク）に対応しました。インテリジェントな再構築アルゴリズムにより、完全ファイルの復旧を実現します。
２．ZFSファイルシステムのサポート追加：大容量NASやサーバー環境で採用されるZFS （Zettabyte File System） を新たにサポートしました。企業やプロユーザーの重要なデータ復旧ニーズにも対応できます。
３．全体的な品質とパフォーマンスの向上：スキャンエンジンの最適化により、処理速度と安定性を改善しました。幅広いストレージ環境下での復旧信頼性を高めています。
■ あらゆるユーザー向けの最高な解決策
１．フォトグラファー＆クリエイター：長期間使用またはフォーマットされたSDカード（FAT32/exFAT）から、大切な写真や動画を復旧します。
２．学生＆オフィスプロフェッショナル：経年劣化したUSBメモリや外付けHDDから、重要なOffice文書やプロジェクトファイルを復元します。
３．IT管理者/アーキビスト：ZFSを含む様々なファイルシステムから、業務に不可欠なデータを確実に取得します。
■ 安全性の保証
全ての復旧処理はユーザーのローカル環境で完結します。データが外部サーバーに送信されることは一切なく、完全なプライバシーが守られます。
EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0のリリースが、データ復旧における新たな基準を確立し、個人から企業まであらゆるユーザーの最後の砦となることを確信しています。技術の進化とともに複雑化するデータ損失リスクに対し、今後も最先端のソリューションを提供してまいります。
▼無料ダウンロードはこちら：https://reurl.cc/5bz6Lv
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/jmoNlq
X （旧Twitter）: https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ