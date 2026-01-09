「ありがとう」を甘く、美しく。母の日に贈る“食べられる花束”--プレジールの母の日限定フルーツブーケ登場！
東京都渋谷区 - プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅原信治）は、母の日の感謝を“甘く、美しく”伝える新感覚ギフトとして、母の日限定フルーツブーケ 「Jolie fleur（ジョリフルール）」を公式オンラインストアにて発売いたします。
従来の花束やスイーツギフトとは異なる、視覚と味覚の両方で喜びを届ける“食べられる花束”です。
■ “ありがとう”を込めたフルーツブーケとは
プレジールのフルーツブーケは、旬のフルーツをブーケのようにアレンジしたギフト商品です。
花束の華やかさをそのままに、フレッシュな果実の味わいを楽しめる“新感覚ギフト”として人気を博しています。
ギフトとしてのサプライズ性に加え、見た目の美しさは写真映えにも優れ、母の日の贈答需要が例年高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338692&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338692&id=bodyimage2】
■ 商品の特長
・華やかでフォトジェニックなデザイン
お花を模したチョコレートと、丸くくり抜いたメロン、オレンジ、パイナップル、ブドウなどのフレッシュフルーツをバランスよくアレンジ。
母の日にふさわしい華やかな見た目に仕上げています。
・“食べられる花束”としての楽しさ
フルーツはそのまま食べられるため、カット不要で手軽に楽しめます。
花束ギフトに加えて“味わい”という体験を贈ることができます。
・健康的でヘルシーなギフト
スイーツやケーキのような高カロリーギフトと比べても、旬のフルーツを詰め合わせた本商品はヘルシー志向の母の日ギフトとしても評価されています。
・配送・ギフト対応
ヤマト運輸のクール冷蔵便にて発送し、日付指定や贈答先への直送にも対応（一部地域除く）。
離れて暮らすお母様にも確実にお届けできます。
■ 商品概要
商品名：Jolie fleur（ジョリフルール）
使用食材：メロン、オレンジ、パイナップル、ブドウ、チョコレート（背面にドライアップルを使用）
本体サイズ：20本前後（横15cm・高さ35cm程度）
販売予定価格：7500円（消費税込み・クール便配送料込み）
配送方法：ヤマト運輸 クール冷蔵便
配送可能地域：中国地域を除く本州エリア
販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
■ 母の日ギフトとしての提案ポイント
ご要望に応じて、サンプル画像や商品のご提供も可能です。
ぜひお気軽にお問合せください。
母の日は毎年多くの贈答ニーズが集中するイベントであり、従来のカーネーションやスイーツギフトを超える“驚きと喜び”を求める消費者が増えています。
フルーツブーケは、視覚的なサプライズと“健康的な味わい”という二つの価値を兼ね備えており、母の日ギフトの新定番として注目されています。
■会社概要
フルーツブーケ専門店
プレジール株式会社
TEL：0120-357-997
MAIL：info@fruit-bouquets.com
URL：https://fruit-bouquets.com
配信元企業：プレジール株式会社
