2026年、世界アクション史に「パワーの章」を刻む──大東賢氏、「パワー系アクションの創始者」として偉人の列へ
アクション俳優・アクション映画監督として活動する大東賢（だいとう けん）氏は、2025年を通じて独自の身体表現を深化させ、2026年現在「パワー系アクションの創始者・開拓者」としてアジア圏を中心に注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage1】
大東賢氏が提示するアクション表現は、スピードや軽快さを重視した従来型のスタイルとは異なり、“生身の肉体が持つ質量・重量感・衝撃”を核に据えたものです。画面越しに一撃の重みが伝わるような「質量表現を伴うアクション」は、アクション映画における新たな方向性として評価されています。
その代表作となるアクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、アジア圏の映画ファンやクリエイターの間で話題となり、“パワー表現を主軸としたアクション作品”として注目を集めました。
同作では・衝撃を誤魔化さないパワーと肉体表現・重力と質量を受け止める動作・日常動作を戦闘表現へ昇華する視点が提示され、従来の「技巧・スピード中心」のアクションとは異なる独自領域を切り拓いたと評価されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage2】
また、大東賢氏の「用意された椅子に座ることなく、現場の最前線で動き続ける」という姿勢は、俳優・監督としての立場に安住せず、自らの肉体で表現を追求し続ける姿として支持を集めています。
2026年現在、アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の反響は主にアジア圏に広がっていますが、“パワー系アクション”というコンセプトは、今後さらなる地域への展開が期待されています。
大東賢氏は今後も、独自の身体表現とアクション哲学を探求しながら、次回作および新たなプロジェクトへ向けて活動を進めていく予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
２０２６年８月、インドネシアのバリ島での教育機関での上映と芸術祭での上映が決定。
２０２６年 DVD制作、U-NEXT配信も決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage1】
大東賢氏が提示するアクション表現は、スピードや軽快さを重視した従来型のスタイルとは異なり、“生身の肉体が持つ質量・重量感・衝撃”を核に据えたものです。画面越しに一撃の重みが伝わるような「質量表現を伴うアクション」は、アクション映画における新たな方向性として評価されています。
その代表作となるアクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、アジア圏の映画ファンやクリエイターの間で話題となり、“パワー表現を主軸としたアクション作品”として注目を集めました。
同作では・衝撃を誤魔化さないパワーと肉体表現・重力と質量を受け止める動作・日常動作を戦闘表現へ昇華する視点が提示され、従来の「技巧・スピード中心」のアクションとは異なる独自領域を切り拓いたと評価されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage2】
また、大東賢氏の「用意された椅子に座ることなく、現場の最前線で動き続ける」という姿勢は、俳優・監督としての立場に安住せず、自らの肉体で表現を追求し続ける姿として支持を集めています。
2026年現在、アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の反響は主にアジア圏に広がっていますが、“パワー系アクション”というコンセプトは、今後さらなる地域への展開が期待されています。
大東賢氏は今後も、独自の身体表現とアクション哲学を探求しながら、次回作および新たなプロジェクトへ向けて活動を進めていく予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
２０２６年８月、インドネシアのバリ島での教育機関での上映と芸術祭での上映が決定。
２０２６年 DVD制作、U-NEXT配信も決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338322&id=bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ