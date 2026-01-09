【中国の名作児童文学、日本で初出版！】戦後の上海を舞台に、田舎から来た少年の苦悩と成長をみずみずしく描いた自伝的小説『ふるさとの川は永遠に』1月9日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ふるさとの川は永遠に』を2026年1月9日に発売いたします。
舞台は、大躍進政策や飢饉によって社会に混乱がもたらされた1950年代後半から60年代はじめの中国。
緑豊かな土地で育った主人公シュエディは、七才になる年に上海で暮らすことになります。
はじめは田舎と都会の違いに戸惑いますが、絵の才能を認められたことをきっかけに、だんだんと周囲に馴染めるように。
さまざまな出会いや喪失を経験しながら、やがて勇敢で心優しい少年に成長していきます。
原書は、中国国内で合計300万部発行されている名作児童文学『童年河（どうねんが）』（2013年出版）。
著者の趙麗宏は、いくつもの作品が中国の小中学校の国語教科書に用いられている、中国を代表する作家のひとりです。
ノスタルジーと異国情緒を感じる描写に溢れる一方、人々が持つ愛情の普遍的なあたたかさが光る一冊。
日中関係の緊張が高まる昨今。本書を読み、シュエディを友達やかつての自分のように思えたならば、それが平和への第一歩にちがいありません。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35385/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338198&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338198&id=bodyimage2】
中国国内合計部数300万部！ 中国児童文学の名作、待望の邦訳。
みずみずしい少年の感性が、古き良き上海の風景と人々の暮らしをよみがえらせる。
日本人の知らない静かな感動が、いま、川の流れのように……。
崇明島の片田舎で祖母に育てられたシュエディは、父親の転勤を機に、上海で両親と暮らすことになります。
都会の洗礼を受け、泣いたり笑ったりしながら、上海の生活になじんでいくシュエディ。政治の混乱による不穏な空気が漂いはじめるも、家族の深い愛情と友情に囲まれ、のびのびと成長していきます。
そんなシュエディのそばには、いつも川がありました。
著者自身の少年時代の思い出を描いた自伝的物語です。
【著者プロフィール】
作：趙 麗宏（ちょう れいこう/チャオ リーホン）
詩人、散文家、小説家。1952年、上海市に生まれる。
1968年に中学校を卒業後、故郷の崇明島に下放され、農業に従事。その間に文学創作を始める。
1978年、華東師範大学中国語学科に入学。卒業後、雑誌『萌芽』の編集者を務め、1987年より上海市作家協会所属の作家となる。
『上海文学』雑誌社社長、中国散文学会副会長、上海作家協会副主席を歴任。詩集『Pain 疼痛』、『変形』、散文集『島人日記』、『詩魂』、児童文学『漁童』、『月光蟋蟀』、『木彫りの男の子 シューハイ』など100冊を超える著作がある。作品は十数か国で翻訳され、国内外の文学賞を多数受賞している。
訳：城田 千枝子（しろた ちえこ）
大阪市に生まれる。
関西大学文学部中国文学科卒業、関西学院大学大学院社会学研究科博士課程後期課程修了。
社会学博士。公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構の主任研究員を経て、現在、翻訳業に従事する。
主な訳書に『幽霊船』（鄭螭著、芳草社、2022年）、『木彫りの男の子 シューハイ』（趙麗宏著、芳草社、2023年）などがある。
【書籍概要】
書名：ふるさとの川は永遠に
作：趙 麗宏 ・ 訳：城田 千枝子
発売日：2026年1月9日
価格：2200円（税込）
体裁：A5判変型 288ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37050-2
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434370502
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
