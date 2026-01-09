【製造業・工場DXの成功事例10選】中小企業でも始めやすいDXの考え方と、防犯カメラ活用のポイントを解説 特設ページ公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2026年1月9日、製造業・工場におけるDXの成功事例を紹介するとともに、中小企業でも進めやすいDXの進め方や防犯カメラ活用のポイントをわかりやすく解説した特設ページを公開しました。
https://www.trinity4e.com/ai/ai-case-04.html
■製造業・工場DXとは
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して、ビジネスや業務の仕組みを根本から変えることを指します。
重要なのは、ITツールを導入すること自体ではなく、その結果として「顧客により良い価値を提供できているか」、「会社全体が効率よく機能する仕組みを構築できているか」という点です。
デジタル技術はあくまで手段であり、現場や組織にどのような変化をもたらすかが、DXの本質といえます。
■製造業にDXを導入するメリット
製造業や工場でDXを進める最大のメリットは、業務の状況をデータで可視化できる点にあります。
経験や勘に頼るのではなく、現場のムダやボトルネック、トラブルの傾向を数値で把握できるため、
改善の優先順位が明確になり、継続的な業務改善につながります。
その結果、生産性の向上、品質の安定化、コスト削減、安全対策の強化など、さまざまな効果が期待できます。
■成功企業に学ぶ製造業DX事例10選
「DXを始めたいが、具体的に何から手を付ければよいかわからない」「他社の取り組みを参考にしたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
特設ページでは、国内外の大手企業を中心に、製造業DXの具体的な成功事例を紹介しています。
たとえば、トヨタでは工場のIoT化・スマートファクトリー化を推進し、生産性向上やライン停止の削減につなげています。
また、パナソニックでは設計領域で生成AIを活用し、設計時間の短縮や品質向上を図っています。
各社の取り組みは比較しやすい表形式で整理していますので、ぜひ自社のDX検討・推進にお役立てください。
■なぜ製造業DXは進まないのか
製造業の現場ではDXの必要性が高まっている一方で、「進めたいが進められない」という企業も少なくありません。
主な要因として、次のような課題が挙げられます。
・レガシーシステム・紙運用から脱却できない
・DX人材・IT人材が不足している
・属人化した現場ルールが残り、技術継承が進みにくい
・投資対効果が見えにくく、最初の一歩を踏み出せない
こうした課題が重なることで、計画は立てても現場で止まってしまうケースが多いのが実情です。
■中小企業も始めやすい、防犯カメラを活用したDX事例
DXは大企業だけの取り組みと思われがちですが、実際には中小企業でも始めやすい分野から着実に成果を上げている事例が増えています。
中でも、防犯カメラを活用したDXは、導入のハードルが比較的低く、現場改善につなげやすい点が特長です。
・食品工場：防犯カメラとセンサーを組み合わせ、温湿度管理をデジタル化
・中小の自動車部品工場：防犯カメラの遠隔監視により、省人化と管理負担の軽減を実現
