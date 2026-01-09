胸いっぱいのRPGアプリ『ブラウンダスト2』より各種グッズが登場！【受注好評受付中】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、RPGアプリ『ブラウンダスト2』より、各種グッズの受注を開始しております。
ブラウンダスト2 特大半身マウスパッド ウォーターパークの女王 ウィルヘルミナ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337286&id=bodyimage1】
胸いっぱいのRPGアプリ『ブラウンダスト2』より、特大半身マウスパッドが登場！
肌を露わにしたウィルヘルミナを大判サイズでお楽しみいただけます！
立体的に膨らんだ豊満なボディは是非その目と手でお確かめください。
◆商品情報◆
●商品名／ブラウンダスト2 特大半身マウスパッド ウォーターパークの女王 ウィルヘルミナ
●価格／55,000円（税込）
●発売予定／2026年5月
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PVC、PUジェル
●サイズ／約 縦950mm×横540mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／4981932527413
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
ブラウンダスト2 立体マウスパッド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337286&id=bodyimage2】
胸いっぱいのRPGアプリ『ブラウンダスト2』より、マウスパッドが登場！
キャラクターたちのボディに沿って立体的に膨らんだマウスパッドです。
彼女たちの身体の輪郭を是非、その手で感じ取ってください！
◆商品情報◆
●商品名／
・ブラウンダスト2 立体マウスパッド セレブリティ・バニー ロエン
・ブラウンダスト2 立体マウスパッド デイドリーム・バニー モルフェア
●価格／6,600円（税込）
●発売予定／2026年5月
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約 縦250mm×横250mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／
・ロエン 4981932527420
・モルフェア 4981932527437
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
ブラウンダスト2 ボクサーパンツ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337286&id=bodyimage3】
胸いっぱいのRPGアプリ『ブラウンダスト2』より、ボクサーパンツが登場！
印象的なシーンをピックアップしたボクサーパンツ。
普段使いとしてはもちろん、特別な日に身につけてもバッチリきまる1枚です！
◆商品情報◆
●商品名／
・ブラウンダスト2 ボクサーパンツ 暗黒聖女 リベルタ
・ブラウンダスト2 ボクサーパンツ ビーチバカンス モルフェア
●価格／3,850円（税込）
●発売予定／2026年5月
●素材／ポリエステル48％、ナイロン42％、ポリウレタン10％
●サイズ／フリーサイズ（ウエスト：約73～87cm）
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
●JAN／
・リベルタ 4981932527444
・モルフェア 4981932527451
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
ブラウンダスト2 等身大パネル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337286&id=bodyimage4】
胸いっぱいのRPGアプリ『ブラウンダスト2』より、等身大パネルが登場！
『ブラウンダスト2』の2.5周年を彩るキャラクターたちが大判サイズの等身大パネルになりました！
お部屋などに飾ればすぐ隣にキャラクターがいるような気分を味わえること間違いなし！
