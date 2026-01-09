Cleanova、AirflotekおよびTES-Clean Air Systemsの戦略的買収によりろ過製品群を強化、超クリーン管理環境市場へ参入

テネシー州チャタヌーガ, 2026年1月8日 /PRNewswire/ -- 先進的な産業用ろ過ソリューションの世界的リーディング・メーカーであるCleanovaは本日、以下の2つの米国企業AirflotekおよびTES-Clean Air Systemsを戦略的に買収したことを発表しました。1982年に設立されたAirflotekは、半導体、製薬、バイオテクノロジー製造など、厳しい空気品質要件を課している産業向けに、世界中の最先端クリーンルーム環境で使用されるカスタム空気ろ過システムおよび環境制御システムを設計、製造しています。1986年に設立されたTES-Clean Air Systemsは、Airflotek製品の独占販売代理店であり、数十年にわたるクリーンルームおよび半導体アプリケーションの専門知識を持ち、グローバルな顧客基盤をサポートしています。



これらの買収により、CleanovaはAI駆動型半導体製造、データ・センターおよび高性能コンピューティング・インフラストラクチャの急速な拡張、無菌製薬/バイオテクノロジー生産において絶対的に重要となる信頼性、性能、汚染管理が求められる超クリーン制御環境分野へ即時参入を果たすことができるようになります。

AirflotekとTES-Clean Air Systemsは、ミッションクリティカルなクリーンルームおよび超清浄空気ろ過ソリューションにおいて、深い専門知識と業界をリードする能力を提供します。

高度なクリーンルーム環境で使用されるAirflotekのカスタム・ファン・フィルター・ユニット（Fan Filter Units、「FFUs」）は、高効率微粒子空気（High Efficiency Particulate Air、「HEPA」）および超微粒子空気（Ultra-Low Particulate Air、「ULPA」）ろ過を実現し、敏感なプロセスを保護するために必要な厳格な粒子制御を確保することで、厳しい規制基準を満たし、汚染関連のリスクを低減します。Airflotekの特注設計は、独自の施設レイアウトと清浄度クラスに応じ、気流均一性、エネルギー効率、総合的な性能を最適化します。ポートフォリオには、その他のクリーンルーム・インフラストラクチャ・ソリューションの包括的なスイートも含まれます。

今回の買収は、Cleanovaが2023年以降に完了した5件目および6件目のものであり、2025年のMicronics Engineered Filtration Groupの戦略的追加に続くものです。取引条件に基づき、AirflotekおよびTES-Clean Air SystemsはCleanova内で単一事業体として統合されます。

Cleanovaは、ロンドンに本拠を置くプライベート・エクイティ企業PX3のポートフォリオ企業です。

Cleanovaの最高経営責任者であるChris Cumminsは次のように述べています。「AirflotekとTES-Clean Air Systemsは、Cleanovaにとって戦略的に非常に適合性の高い企業です。カスタムFFU、HEPA/ULPAエア・フィルター、および制御環境ソリューションにおける両社の専門知識により、私たちの能力は、超クリーンな空気品質が不可欠な半導体、製薬、バイオテクノロジー、およびその他の規制の厳しい業界にまで拡大します。今回の統合により、Cleanovaは世界トップクラスの独立系産業用ろ過プラットフォームという地位を強化し、高性能でミッションクリティカルなソリューションをさらに幅広くお客様に提供していきます。」

Airflotekの社長であるAlan Schlesinger氏と、TES-Clean Air Systemsの創設者であるJim Harris氏は次のようにコメントしました。「技術的卓越性、顧客とのパートナーシップ、そしてミッションクリティカルなろ過性能への取り組みを共有する企業であるCleanovaに加わることを非常に誇りに思います。私たちのチームは、Cleanovaの成長の旅に貢献できることを心から楽しみにしており、AirflotekとTES-Clean Air Systemsに期待されてきたレベルと同じ迅速な対応、信頼性、専門知識をもって顧客をサポートし続けます。」

PX3のマネージング・パートナーは次のようにコメントしています。「AirflotekおよびTES-Clean Air Systemsの戦略的買収において、Cleanova経営陣を支援できることを大変うれしく思います。両社のクリーンテック事業は、Cleanovaの超清浄空気ろ過および制御環境の能力を大幅に強化すると同時に、半導体製造、医薬品、バイオテクノロジーなど、魅力的な高成長分野へのアクセスを可能にします。今回の投資は、世界トップクラスの独立系産業用ろ過プラットフォームの構築と、Cleanovaのグローバルな成長を継続的に支援していくという私たちの取り組みを再確認するものです。」

Cleanovaは、会計および税務アドバイザーとしてAlvarez & Marsal、福利厚生、保険、年金アドバイザーとしてAon、税務構造アドバイザーとしてDebevoise & Plimpton、法律アドバイザーとしてPerkins Coie、ITアドバイザーとしてPhoenix Advantageの支援を受けました。

Cleanovaについて

Cleanovaは2023年10月に設立され、欧州全域をカバーするプライベート・エクイティ企業PX3 Partnersが所有しています。同社は、斬新な発想と実績あるろ過技術を融合させ、信頼性が高く革新的で持続可能なろ過ソリューションを提供しています。当社のフィルター・メディア、ろ過システム、サービス・ソリューションを通じて、性能とコスト面で顧客の期待を超えるだけでなく、より良い未来に貢献することを目指しています。Cleanovaは、実績のある19の産業用ろ過ブランド（Action、AeroPulse、AFT、Airpel、Allied Filter、CPE、Dollinger、Filterfab、Micronics、Midwesco、NFM、Plenty、Roome、SFM、Shawndra、Sidco、SOLAFT、UPC、Vokes）で構成されています。AirflotekおよびTES-Clean Air Systemsがメンバーに加わったことで、Cleanovaは現在、米国、カナダ、メキシコ、英国、アイルランド、インド、中国、ブラジル、オーストラリア、中東の拠点で約1,600名の従業員を擁する企業になっています。www.cleanova.com

PX3 Partnersについて

PX3は、目的（Purpose）、情熱（Passion）、実績（Performance）を意味します。Petter Johnsson、Gianpiero Lenza、Sébastien Mazella di Boscoによって設立された汎欧州のプライベート・エクイティ企業であり、本社はロンドンにあります。変革をもたらすテーマに沿った投資を行い、ビジネス・サービス、消費財/レジャー、産業セクターにおける特定分野で事業基盤の強い企業を対象としています。PX3は、野心的な起業家や経営陣を支援し、国際的な変革的成長と業務改善を通じて優れた企業を構築することに力を注いでいます。PX3は、創業パートナーたちが20年にわたり共同で培ってきた投資戦略と、関係性を重視した独自の価値創造モデルを継続、統合したものです。www.px3partners.com

