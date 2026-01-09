Sky Labs、「CART PLATFORM」のCE-MDR認証を取得し、グローバル市場参入を加速





- 血圧リング「CART」、先進的なバイタル・サイン・モニタリング技術が欧州で認められる

- CE-MDR認証を通じ、欧州を超えたグローバル医療市場をターゲットに

ソウル（韓国）2026年1月9日 /PRNewswire/ -- Sky Labs（CEO：Jack Byunghwan Lee）は8日、同社の指輪型血圧計「CART PLATFORM」が欧州連合の医療機器規則（CE-MDR）認証を取得したと発表しました。



‘CART’ Ring and Charging Cradle



今回の認証は、光電式脈波計（PPG）センサーを搭載したリング型医療機器を中心に、モバイル・アプリ、サーバー、医療従事者向けウェブ・ビューアーを含む「CART PLATFORM」全体を対象としたものです。

CART PLATFORMは血圧測定を中核とし、不整脈検出を含むさまざまなバイタル・サイン・モニタリング機能を提供します。患者がこのPPGセンサー搭載のリング型医療機器を装着すると、バイタル・サインが測定されます。収集されたデータはモバイル・アプリを通じて患者に提供される一方、医療スタッフもウェブベースのビューアーでそのデータをモニターできます。

これにより、患者に負担を強いていた従来の24時間カフ式モニタリングに代わる、あるいはそれを補完する手法として、患者の利便性を高めつつ効率的な血圧管理を実現すると期待されています。

これらの利点は既に韓国医療現場で実証済みです。2024年に保険適用を取得して以来、「CART BP pro」は韓国国内の約1,700の病院および診療所で導入されています。

今回のCE-MDR認証を起点に、Sky Labsはこれまで国内中心だった事業構造を欧州およびグローバル市場へ拡大する計画です。

人口約5億2千万人の欧州市場は韓国の10倍以上の規模であり、高血圧などの慢性疾患管理への需要が着実に増加しています。

特にCE-MDR認証は欧州のみならず中東、東南アジア、南米など世界各地域の医療機器認可においても重要な基準となります。

「CE-MDR認証の取得は単なる技術的検証を超え、欧州医療市場の厳しい規制を満たすことでグローバル・レベルの信頼を獲得したことを意味します」と、Sky LabsのCEOであるJack Byunghwan Leeは述べています。「日常生活におけるカフレス血圧モニタリングを可能にする当社の高い技術を基盤に、世界のヘルスケア市場で存在感をさらに拡大していきます。」

Sky Labsについて https://skylabs.io/en/

2015年9月に設立されたSky Labsは、光センサーで収集された心臓信号を用いて疾患モニタリングを行うために設計されたリング型医療機器CART（カーディオ・トラッカー）を開発した最先端のヘルスケア・スタートアップ企業です。この製品に続いて、同社は24時間連続血圧モニタリングを可能にするカフレスのリング型デバイスCART BPを開発しました。これにより、高血圧患者の治療に有用な情報を提供し、生活の質を向上させるために画期的な貢献を果たしています。Sky Labsは、韓国のDaewoong PharmaceuticalとCART BPの国内独占販売契約を締結しました。現在、病院/診療所/一般消費者向けに全国販売する準備を進めています。

