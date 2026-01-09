ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県スキー場）ゴンドラ運行！全面滑走可能！！

スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、岐阜県郡上市で天然温泉付きスキー場を運営するウイングヒルズ白鳥リゾートは、1月9日より全コースがオープンし、全面滑走可能となりました。良質な雪と多彩なコースが揃い、ベストコンディションのウインターシーズンを迎えています。山麓から山頂へは、座って乗れる6人乗り高速ゴンドラで、標高1,350mの山頂までわずか約8分。

















































































◆愛犬と雪山を満喫！特別な「ワンちゃんデー」開催

















山頂からは、初級者・中級者・上級者それぞれのレベルに合わせたコースが広がり、初心者から上級者まで、幅広いスキーヤー・スノーボーダーの皆さまに、ウイングヒルズ白鳥リゾートならではの多彩なゲレンデをお楽しみいただけます。◆今シーズンのパークは、もっと面白い！今シーズンのウイングヒルズは、パークエリアも大きく進化します。「360度カメラで全世界No.1」を誇るアクションカメラブランド「Insta360」とのコラボレーションにより、「Insta360パーク」が新たに登場します。本パークは、プロスノーボーダーの菅谷真之介氏がプロデュース。初級者向けのC3コース（旧アトリウムゲレンデ）に、全長約1,000m・全10アイテムを設置予定です。ヒューム管を使用したトンネルなど、滑るだけで楽しい個性的なアイテムが揃い、すべて初級者向け設計のため、パークが初めての方でも安心して挑戦できます。Insta360カメラも貸し出しあり！「撮って楽しい、滑って楽しい」をコンセプトに、ウイングヒルズ白鳥リゾートならではの新しいパーク体験をお楽しみください。

ウイングヒルズでは、愛犬家の皆さまに大好評の特別イベント「ワンちゃんデー」 を月4回開催しています。ワンちゃんデー当日は、愛犬と一緒にゲレンデを滑走できる特別な一日。雪の上を駆け回る愛犬の姿とともに楽しむスキー体験は、ここでしか味わえない非日常の思い出になります。

さらに、ゴンドラ遊覧は毎日、愛犬同伴で利用可能。愛犬と一緒にゴンドラに乗り、標高1,350mの山頂へ。山頂からは白山連邦を望む大パノラマが広がり、愛犬との特別な時間をゆったりとお過ごしいただけます。



































また、スキー場内のグランピング施設 「IORI」 では、ワンちゃん同伴での宿泊も可能。大自然に囲まれたプライベート空間で、愛犬とともにくつろぐ雪山ステイをお楽しみください。滑る・乗る・泊まる、すべてを愛犬と一緒に楽しめる、ウイングヒルズならではの「ワンちゃんデー」。この冬、かけがえのない雪山の思い出を愛犬とともに。【ワンちゃんデー開催日】1/14、1/15、1/20、1/21、2/18、2/19、2/24、2/25、3/11、3/12、3/15、3/16◆スキー・スノーボードデビュー応援！初心者30分無料レッスンを毎日開催ウイングヒルズ白鳥リゾートは、スキー・スノーボードが初めての方を全力でサポートします。経験豊富なインストラクターが、板やブーツの履き方から歩き方、リフトの乗り降り練習まで、基礎を一つひとつ丁寧にレクチャー。毎日実施の「初心者30分無料レッスン」で、安心して雪山デビューが可能です。さらに、＋1,000円の追加レッスンでは、簡単なターンにもチャレンジできます。「もっと上達したい！」という方にはうれしい特典も。スクール受講で、初級者レッスンが500円OFFに！初めての一歩からレベルアップまで、「うまくなりたい！」気持ちをとことん応援するスキー場です。◆手ぶらでも安心。Alpen Group品質の上質レンタル！ウイングヒルズ白鳥リゾートのレンタルは、Alpen Groupの強みを活かした上質な品揃えが特長です。最新モデルから定番・人気ブランドまで、初心者から上級者まで満足できるラインアップをご用意しています。・Burton Step On立ったまま着脱できる革新的システム。初心者から上級者まで高い評価を誇ります。・ROXY・Quiksilver（ウェア）デザイン性と機能性を兼ね備えた、スタイリッシュな人気ブランド。・Kissmark・FABRICE など、Alpen Groupのプライベートブランドも多数展開。・Atomic は、基礎板からレーシング板、ファットスキーまで幅広く取り扱い。さらに、レンタル棟をリニューアルし、受付から利用までがよりスムーズで快適な導線に。WAXサービスをはじめ、スノーシューやInsta360カメラなど、アクティビティ用品のレンタルも充実しています。ウェアもギアもすべて揃うから、手ぶらでも安心して雪山を満喫していただけます。■ お得なイベント・キャンペーンにも注目！・『3回来たら１回タダ』キャンペーン・平日は毎日レディスデー・火・木はレンタル−デーでギアレンタル半額・毎月第３週末は『子供の日』小学生以下リフト割引ありなどをお得なイベントも開催中！最新情報は公式サイト・SNSにて随時発信いたします。■ 施設概要施設名：ウイングヒルズ白鳥リゾート所在地：岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山136番1−1営業期間：2025年12月5日〜2026年3月22日（予定）公式サイト： https://winghills.net 【本件に関するお問い合わせ先】株式会社アルペン リゾート事業部 鈴村TEL：052-559-1040