【デクセリアルズ】アメリカで開催される2つの展示会（1、2月）に出展！

記

・出展予定展示会（開催国／分野）



1月



・SPIE Photonics West（アメリカ・サンフランシスコ）



2月



・MD＆M West 2026 (Medical Design & ManufacturingWest)（アメリカ・アナハイム）





以 上





異方性導電膜（ACF）や、表面実装型ヒューズ、光半導体製品、医療用アイシールド材など



医療機器向けを中心とした製品とソリューションを提案します。





https://digitalpr.jp/table_img/2845/125908/125908_web_2.png



【URL】https://www.xpressreg.net/register/MDMW0226/landing.asp?sc=&aban=&hkey=&iq=&vip=&smt=&tm=&utm_source=Direct&utm_medium=Direct&utm_campaign=Unspecified&utm_term=&utm_content=&utm_refcode=

※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。

＜会社概要＞

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。



会社名：デクセリアルズ株式会社



本社：栃木県下野市下坪山1724



代表者：代表取締役社長 新家 由久



設立： 2012年6月20日



公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/



LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/





1月には、フォトニクス産業における最大規模の展示会「SPIE Photonics West」に出展します。中期経営計画において成長領域のひとつとして位置付ける「フォトニクス」のビジネス拡大に向け、光半導体や光学デバイスを中心に展示を行います。また、2月には、医療・ヘルスケアに関わるものづくりに特化した展示会「MD＆M West 2026 (Medical Design & ManufacturingWest)」に出展し、多方面で医療機器に貢献できる製品群を展示します。人工呼吸器やAEDをはじめとする医療用機器バッテリー向けの表面実装型ヒューズや、フィルム表面に微細加工を施すことで光の反射を極限まで抑え、まるで何もつけていないかのような視界を実現する医療用アイシールドなどを展示します。2025年は、国内外の材料・ディスプレイ・車載・フォトニクスなどの15の展示会に出展しました。2026年も、新しいお客さまとのリレーション構築のため、戦略的に展示会への出展を積極的に展開します。各種製品や開発品の紹介のみならず、それらを支える当社の「コア技術」についても積極的に発信していきます。サンプルや展示内容、デクセリアルズの国内外市場における経営戦略や新規事業戦略などに関して、現地の記者さまからのご取材もお待ちしています。実施写真のご提供なども可能です。1. 各展示会概要について1 2026年1月20日（火）〜22日（木） SPIE Photonics West光半導体や光学デバイスを中心に、各種センシングに利用いただけるLED、フォトダイオード、偏光を制御する無機波長板などを展示します。【URL】https://spie.org/registration/online/PW262 2026年2月3日（火）〜5日（木） MD＆M West 2026 (Medical Design & Manufacturing West)