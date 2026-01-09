¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¡Ö°é¤Æ¡ª¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó2026¡×¤ò³«ºÅ
¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Ø¤Ö¥µ¥±¤Î¤¤¤Î¤Á
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥µ¥±¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Ö°é¤Æ¡ª¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²èÅ¸¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Ç¡¢³«ºÅ11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µþÅÔ¿åÂ²´ÛÆâ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤Ç³Ø½¬¤·¡¢¥µ¥±¤Î°ìÀ¸¤ò³Ø¤ÖÂÎ¸³·¿¥²¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥µ¥±¤ÎÍèÍ·¿ô¡¦µù³ÍÎÌ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¥µ¥±¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµþ¤ÎÀî¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥±¤ÎÍñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¯¥é¤òÅ¸¼¨¤·¡¢ÃÕµû¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥«·î´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¡¦Í³ÎÉÀî¤òÁÌ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤·¤¿¥µ¥±¤ÎÍñ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ³ÎÉÀî¤Î¥µ¥±¤ÎºÎÍñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥µ¥±¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È ÀéºÐ¿åÂ²´Û¡×¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¥¤¥¯¥é¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ²½¸å¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë±Ë¤°ÃÕµû¤Î»Ñ¤ä¡¢À®Ä¹¤ËÈ¼¤¦ÊÑ²½¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ÛÆâ5¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÆÃÊÌ¥Ö¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¡¢¿åÂ²´Û¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥±¤Î°ìÀ¸¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤Õ²½¤·¤ÆÀî¤«¤é³¤¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Á¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÀî¤ØÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤·¤ä¾Æ¤µû¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¥µ¥±ÎÁÍý¤Î¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀ®µû¤ÎÇíÀ½¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥µ¥±¤ÎÍèÍ·¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÇ÷¤ëÆÃÊÌ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥±¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦?¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ëÍ³ÎÉÀî¥µ¥±´Ä¶ÊÝÁ´¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹ º´¡¹ÌÚ ´´É×»á¤¬¡¢¥µ¥±¤Î°ìÀ¸¤È¼«Á³´Ä¶¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎÍ³ÎÉÀî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥±¤ÎÁÌ¾å¿ô¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÎÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥µ¥±¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÆÃÄ§¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¡Ö°é¤Æ¡ª¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó2026¡×³µÍ×
¡¥¤¥¯¥é¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òÅ¸¼¨
º£Ç¯¤Ï¡Ö¥µ¥±¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È ÀéºÐ¿åÂ²´Û¡×¤«¤é¥¤¥¯¥é¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¯¥é¤¬¤Õ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤ä¡¢¤Õ²½¸å¤ËÊ¢Éô¤Î±ÉÍÜÂÞ¡Ö¤µ¤¤¤Î¤¦¡×¤ò»ý¤Ä»Æµû¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿åÁå¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ê½ñ¤¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥Ü¡¼¥É¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§1³¬¡Öµþ¤ÎÀî¡×¥¨¥ê¥¢
¢¨¤¤¤¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Í³ÎÉÀî¤Î¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
´ë²èÅ¸¡Ö°é¤Æ¡ª¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤Î2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¯¥é¤Î¤Õ²½¤«¤é¥µ¥±¤ÎÃÕµû¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¤Î¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÍ³ÎÉÀî¤ØÁÌ¾å¤·¤¿¥µ¥±¤ÎÍñ¤ò°é¤ÆÃÕµû¤òÊüÎ®¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ³ÎÉÀî¥µ¥±´Ä¶ÊÝÁ´¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç»ô°é¤·¤¿¸å¡¢3·î¤Ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃÕµû¤òÍ³ÎÉÀî¤ØÊüÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ³ÎÉÀî¤ØÁÌ¾å¤¹¤ë¥µ¥±¤Î¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÎÍñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¤¥¯¥é¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£Ç¯¤Ï¡¢¥µ¥±¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ä¶¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥±¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È ÀéºÐ¿åÂ²´Û¡×¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀéºÐÀî¤ØÁÌ¾å¤·¤¿¥µ¥±¤Î¥¤¥¯¥é¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥¯¥é¤ÏÃÕµû¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ô°é¤·¡¢3·îÃæ½Üº¢¤ËÀéºÐ¤Ø¤ªÊÖ¤·¤·¤ÆÀéºÐÀî¤ÇÊüÎ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ã¥µ¥±¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È ÀéºÐ¿åÂ²´Û¢ä
ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐÀî¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢¥µ¥±¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¿åÂ²´Û¡£Àî¤ÎÃæ¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡Ö¿åÃæ´Ñ»¡Áë¡×¤òÀß¤±¤¿ÆüËÜ½é¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½©¤Ë¤Ï¡¢»ºÍñ¤Î¤¿¤áÁÌ¾å¤¹¤ë¥µ¥±¤Î·²¤ì¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÃ¸¿åÀ¸Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥µ¥±¤Î°ìÀ¸¤òÂÎ¸³·¿¥²¡¼¥à¤Ç³Ø¤Ü¤¦
´ÛÆâ5¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÆÃÊÌ¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥µ¥±¤Î°ìÀ¸¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°LINE¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é´ÛÆâ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£Àî¤ä³¤¤ò½ä¤ë¥µ¥±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤¬µþÅÔ¿åÂ²´Û¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¥µ¥±¤ÎÀ¸³è»Ë¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼°¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÀî¤Þ¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§´ÛÆâ³Æ½ê
£¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤È¥µ¥±¤ÎÀ®µû¤ÎÇíÀ½¤òÅ¸¼¨
2³¬¡Ö¥ß¥Æ¥Ã¥Æ¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥µ¥±ÎÁÍý¤Î¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥µ¥±²ÊµûÎà¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿À®µû¤ÎÇíÀ½¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Ìµ»ö¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀ®µû¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥±¤Î»Ñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§2³¬¡Ö¥ß¥Æ¥Ã¥Æ¡×¥¨¥ê¥¢
¤¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥±¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦?¡×
Í³ÎÉÀî¥µ¥±´Ä¶ÊÝÁ´¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚ ´´É×»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥µ¥±¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í³ÎÉÀî¤Ø¤ÎÁÌ¾å¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥±¤Î¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥±¤¬¸Î¶¿¤ÎÀî¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¡Á3»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ ¢¨ÊÌÅÓµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§2³¬¡Ö¥ß¥Æ¥Ã¥Æ¡×¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹
»²²Ã¾ò·ï¡§Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÊý
Äê°÷¡§20Ì¾
»²²ÃÊýË¡¡§Åö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÂÎ¸³¡×¥Ú¡¼¥¸
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html¡Ë¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
Í³ÎÉÀî¥µ¥±´Ä¶ÊÝÁ´¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹ º´¡¹ÌÚ ´´É×¡Ê¤µ¤µ¤ ¤ß¤¤ª¡Ë
1949Ç¯µþÅÔÉÜ°½Éô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤Ï»³Ìî¤ò¶î¤±²ó¤ë¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¾¯Ç¯¡£1979Ç¯¤ËµþÅÔÉÜ¤Î¥µ¥±»ñ¸»Áý¿£»ö¶È¤ÎÊüÎ®¤Ë»²²Ã¡£2007Ç¯¤ËµþÅÔÉÜ¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¸å¤âÍ³ÎÉÀî¥µ¥±´Ä¶ÊÝÁ´¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤½¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤òËº¤ì¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥µ¥±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Ë¤â¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò°¦¤¹¤ë¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤ÁÛ¤¤¤È¡¢¥µ¥±¤¬µ¢¤ëÈþ¤·¤¤Í³ÎÉÀî¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¥µ¥±¤ÎÃÕµû¤ò»ô°é¤·¤ÆÊüÎ®¤¹¤ë»ÔÌ±»²²Ã¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2. ´ü´Ö¸ÂÄê°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼³µÍ×
¢£¥µ¡¼¥â¥ó¥Õ¥é¥¤¥É¥Ã¥°
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥Õ¥é¥¤¤ò¶´¤ó¤À¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥È¥Þ¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤ó¤À¼ÆÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¥«¥Õ¥§
ÈÎÇä²Á³Ê¡§650±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨ÈÎÇä¾ì½ê¡¢ÈÎÇä»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
