こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
B.LEAGUE LICENSEクラブバスケットボールをスポーツデポ・アルペンにて限定発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋 清史）から発売される「B.LEAGUE LICENSEクラブバスケットボール3号球（全8種）」をスポーツデポ・アルペンおよびアルペングループ公式オンラインストアにて限定発売いたします。こちらの商品はスポーツデポ・アルペン、アルペングループ公式オンラインストアおよびモルテン公式オンラインショップのみでご購入いただけます。
B.LEAGUE LICENSEクラブバスケットボールは、りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25出場の8クラブのみの限定デザインとなります。
【販売概要】
発売日：2026年1月9日(金)
メーカー希望小売価格：各￥2,420(税込)
アルペングループ公式オンラインストアURL：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001819&sort=5
■宇都宮ブレックス
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポベルモール宇都宮店、ハーベストウォーク小山店、宇都宮インターパーク店、アルペン西那須野店、公式オンラインストア
■群馬クレインサンダース
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ高崎店、前橋吉岡店、ガーデン前橋店、パワーモール太田店、スマーク伊勢崎店、公式オンラインストア
■千葉ジェッツ
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ市川店、千葉ニュータウン店、茂原店、木更津金田店、市原五井店、南流山店、野田船形店、テラスモール松戸店、公式オンラインストア
■アルバルク東京
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ昭島店、グリーンウォーク多摩店、南砂町スナモ店、府中四谷店、カメイドクロック店、公式オンラインストア
■三遠ネオフェニックス
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ山王店、小牧店、みなと稲永駅前店、東浦店、有松インター店、砂田橋店、豊橋店、西尾店、一宮店、豊川店、守山志段味店、愛知東郷店、mozoワンダーシティ店、アルペン岡崎店、長久手店、公式オンラインストア
■シーホース三河
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ山王店、小牧店、みなと稲永駅前店、東浦店、有松インター店、砂田橋店、豊橋店、西尾店、一宮店、豊川店、守山志段味店、愛知東郷店、mozoワンダーシティ店、アルペン岡崎店、長久手店、公式オンラインストア
■島根スサノオマジック
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ松江店、公式オンラインストア
■琉球ゴールデンキングス
販売店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポ天久店、具志川店、豊崎店、公式オンラインストア
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
