【TVer】2025年12月の月間ユーザー数 過去最高の4,460万MUBを記録
再生数も過去最高の6.5億再生突破、コネクテッドTVは初の2億再生
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年12月の月間ユーザー数（MUB）が4,460万ユニークブラウザ（※1）を記録し、過去最高記録を更新しました。
月間ユーザー数は前年同月比で約114％（※2）に伸長しました。ドラマやバラエティに加え、スポーツ番組を視聴するユーザーが増加したことが、月間ユーザー数の記録更新につながりました。
■月間動画再生数は6.5億再生で3か月連続の記録更新 コネクテッドTVは初の2億再生突破
2025年12月の月間動画再生数は6.5億再生（※3）を記録し、3か月連続で記録更新となりました。また、コネクテッドTVにおける月間動画再生数も過去最高となる2.1億再生（※4）を記録しました。
■10月期ドラマ、人気バラエティ番組が再生数向上を牽引
12月は、10月期ドラマの『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『良いこと悪いこと』などが引き続き好調だったほか、「名探偵津田」の最新作・過去作を配信した『水曜日のダウンタウン』が再生数を牽引。『アメトーーク!』『月曜から夜ふかし』などの人気バラエティ番組のほか、『M-1グランプリ 2025』『2025FNS歌謡祭』といった大型特番も多くのユーザーに視聴されました。
また、『第104回 全国高校サッカー選手権大会 全国大会』の1回戦・2回戦の再生数が好調でした。決勝戦は2026年1月12日（月・祝）に行われますので、ぜひお楽しみください。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、ニュース、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※1：2025年12月1日〜12月31日における、TVer単体でのユニークブラウザ数
※2：2024年12月1日〜12月31日における、TVer単体でのユニークブラウザ数との比較
※3：2025年12月1日〜12月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※4：2025年12月1日〜12月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
