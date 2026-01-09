PaXini、エンボディドAI向け「触覚インフラストラクチャ」を発表、CES 2026でフルスタック製品マトリックスを再定義

ラスベガス、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- CES 2026では、北ホールのエンタープライズAIゾーンにおいてロボットによる触覚インタラクションのライブデモンストレーションが実施され、業界の専門家やメディアの注目を集めました。



Paxini presents its latest embodied AI innovations at CES 2026 in Las Vegas



レバー操作、材料の取り扱い、カップの受け渡しを含む一連のアイスクリーム製造プロセスを通じて、ヒューマノイドロボットTORA-ONEは自律的なタスク実行能力を披露しました。

高精度な触覚知覚とフルスタックのエンボディドAIソリューション分野をリードする企業として、PaXiniはCES 2026において包括的な製品マトリックスを発表しました。展示では、全身対応の6軸F/Tセンシングエコシステム、多次元触覚を備えた器用ハンド、ヒューマノイドロボット、ならびにオムニモダリティデータ取得システムが紹介されました。

指先から全身へ：ロボットに触覚感覚を付与

ロボットの器用な操作の核心は精密な知覚にあり、それは全身を網羅する6軸力/トルク（F/T）センシングのエコシステムによって支えられています。PX-6AX-GEN3多次元触覚センサーは、ハンドにおける知覚を実現する上で中核的な役割を担っています。同製品は3つの製品シリーズと12モデルで構成され、測定レンジ全域において0.5%FS未満の再現性を実現するとともに、6軸力、素材テクスチャ、弾性応答を含む15のセンシング次元を同時に測定できます。

指先における包括的な触覚センシングに加え、手首や関節における力制御も同様に重要です。PaXiniは、エンボディドAI向けに設計された世界初の商用ホール効果方式6D力/トルクセンサーであるPX6D/PXTSを披露しました。同製品は、超軽量設計と高度なオンセンサーインテリジェンスを融合しています。測定性能および動的応答において業界をリードし、全身にわたる高精度な力知覚と安定した力制御を、破壊的なコストパフォーマンスで実現します。

知覚からエンボディドAIの実行へ：多次元触覚器用ハンド

知覚を精密な動作へと変換する中核となるのが、多次元触覚器用ハンド「DexH13」です。1,140基のITPU多次元触覚処理ユニットを搭載したDexH13は、多様な人の手のジェスチャーを高精度に再現できるほか、試験管から立方体まで不規則な形状の物体を安定して把持し、ノブの回転といった繊細な作業も実行できることを実証しました。

エンボディドAIの究極形：多次元触覚ヒューマノイドロボット

知覚と実行の集大成として、PaXiniのヒューマノイドロボットは高い汎化能力と実用性能を備え、産業用途における技術サービスの真の価値を引き出します。これらの滑らかなインタラクションの中核にあるのは、触覚フィードバックをモーション制御へ深く統合することです。TORA-ONEはカップの受け取り、分注、ウエハーのピックアンドプレースなど、人間に近い操作を実演し、一方でTORA-DOUBLE ONEは高度な運動制御およびインタラクション能力を披露して、複雑な障害物越えのタスクを完遂するとともに、来場者と握手を交わすなどの交流を行いました。

エンボディドAIの燃料：世界初のオムニモダリティ対応エンボディドAIデータ取得システム

大きな見どころの一つとして、CES会場ではPaXiniのオムニモダリティ対応エンボディドAIデータ取得システムの完全再現モデルが展示されました。

物理的な接触モダリティデータの不足という課題に対応するため、PaXiniは先駆的な「人間中心」オムニモダリティデータ取得ソリューションを発表しました。同ソリューションは、テレオペレーションと比べてデータ取得効率を大幅に向上させるとともに、人間の構成を基盤としていることから、高いデータ再利用性と長期的な価値を提供します。

PaXiniは、年間約2億件に迫るオムニモダリティデータを大規模に生成できる体制を確立しており、今後はクラウドストアを通じてこのリソースをグローバルに開放する計画です。データインフラストラクチャを通じて、業界が抱える「データ不安」の解消を図ります。

エコシステム戦略：エンボディドAIのグローバルな進化を加速

PaXiniは、「触覚センサー - ロボットプラットフォーム - エンボディドデータ - シナリオ応用」というクローズドループを通じて、CES 2026における個別技術の展示にとどまらず、エンボディドAIの完全なインフラストラクチャを提供しています。PaXiniは、AIが物理世界を真に理解できるようにすること、そしてインテリジェントな触覚をあらゆる場所で利用可能にすることに注力しています。

