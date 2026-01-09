IRサイトが３つの主要な評価機関で高評価を獲得 ～「最優秀サイト」「優秀賞」「銅賞」に選出～

住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎、本社：東京都千代田区）の「株主・投資家の皆様へ(IRサイト)」（https://sfc.jp/information/ir/）は、3つの主要な評価機関から高い評価を獲得しました。日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」で「総合部門」「業種別部門（建設業）」の2部門で最高評価の「最優秀サイト」に選出。大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」で「優秀賞」、株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IR サイトランキング 2025」で「銅賞」に選出されました。

当社は株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様に自社への理解を深めていただけるよう積極的に情報を開示しています。今後も引き続きIRサイトの使いやすさと開示情報の充実などを追求し、ステークホルダーの皆様に積極的でタイムリーな情報発信に努めていきます。

■日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」

「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」は上場企業3,937社のホームページの充実度を独自に調査し、168の評価項目で「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」を評価したものです。当社が「総合部門」「業種別部門(建設業)」で「最優秀サイト」に選出されるのは3年連続3回目です。

【参考】2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング 調査結果

■大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」

「大和インターネットIR表彰2025」は「5T&C」※の考え方のもと、上場企業4,122社のIRサイトを独自に評価・採点したものです。当社は昨年度まで2年連続で「優良賞」に選出されましたが、今回はワンランクアップし、「優秀賞」に選出されました。

※Timely（適時性）、Transparent(透明性)、Traceable(追跡可能性)、Trustworthy(信頼性)、Total(包括性)、＋Communication（双方向性）

【参考】大和インターネットIR表彰2025受賞企業リスト

■株式会社ブロードバンドセキュリティ 「Gomez IR サイトランキング 2025」

「Gomez IR サイトランキング 2025」は株式会社ブロードバンドセキュリティが国内上場企業のIRサイトの使いやすさや情報の充実度の評価を目的に調査したものです。「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」の4つのカテゴリで評価を行います。当社が「銅賞」に選出されるのは3年連続3回目です。

【参考】Gomez IRサイトランキング 2025