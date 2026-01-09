FGS Global¡¢2026Ç¯ÈÇRadar¥ì¥Ýー¥È¡ÖA Rewired World¡×¤òÈ¯É½
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥ó¥É¥ó--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- FGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯ÈÇRadar¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ï¡¢¶¯¸¢Åª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¼è°ú¼çµÁÅª¤Ê´Ø·¸¤¬Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÀªÎÏ·÷¤Ø¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
FGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎRadar¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢À¯¼£¡¢³Ø½Ñ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³Æ³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥êー¥Àー¤ª¤è¤ÓÀ¯ºöÀìÌç²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー175·ï¤È¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½À¤Î¤¢¤ëÌó20,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ïº£¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ÎÊø²õ¤È¡¢¼åÂÎ²½¤·¤¿À©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶¯¸¢Åª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¡ÖRewired World¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÃæ¶¥Áè¤ÏËÇ°×¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢±§Ãè¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç·ã²½¤·¡¢½¾Íè¤ÎÆ±ÌÁ¤Ë¤ÏµµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢AI¼çÆ³¤Î¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤¬´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÃæ¡¢¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¯ÅÞ¤Îµá¿´ÎÏÄã²¼¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÏºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬ºÙÊ¬²½¤·¡¢À¤³¦¤¬ÊÑÍÆ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Îµ¢·ë¤Ï¡¢¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î²ÝÂê¤Èµ¡²ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯½éÆ¬¤Î¹ñºÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹ÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈFGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¥¤¥¶ーCEO¤Ï¸ì¤ê¡¢¡ÖFGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎRadar¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤È¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤¬¾ïÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎØ³Ô¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎRewired World¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¬¥¤¥É¤ò¡¢¥êー¥Àー¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µ¬ÌÏ¤ä´ûÂ¸´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¶¯¤ß¤ÏµÞÂ®¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶¥¹ç¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¸½¼Â¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Î¿¶¤ì¤¬Â®¤Þ¤ëÃæ¤ÇÀïÎ¬¤òµ¡Æ°Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬ºÙÊ¬²½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤ÇÀµÅöÀ¤È¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÅ¬±þÎÏ¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Ï¡¢2026Ç¯¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÀè¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î27¤«¹ñ¤Ç¤Ï¡¢69%¤¬¡Ö¹ñºÝµ¡´Ø¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤Î¶¯¤¤»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢²¤½£¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢73%¤¬¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ïº£¸å¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë°ìÊý¡¢76%¤Ï¡Ö¼«¹ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢74%¤¬¡ÖÀ¯¼£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½¢Ï«¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÙÍµÁØ¤È¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÍø±×¤Ë»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¹â½êÆÀÁØ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤¬ÈË±É¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÄã½êÆÀÁØ¤¬¶ì¶¤Ë´Ù¤ë¡ÖK»ú·¿·ÐºÑ¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤â¡Ö²¸·Ã¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ô¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤ò¸«¹þ¤à¸«Êý¤Ï¹¤¯¡¢²áÈ¾¿ô¤¬¡ÖÂçÉý¤Ê³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÄ´À°¤¬µ¯¤³¤ë³ÎÎ¨¤Ï50%¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢58%¤¬À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÌç²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬À¸»ºÀ¤È¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ø¤Î³Ú´Ñ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤Ï¸·³Ê¤Êµ¬À©¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê83～87%¡Ë¡¢68%¤¬AI´ë¶È¤Ø¤ÎÁýÀÇ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¿®Íê¤¹¤ë¿Í¡Ê34%¡Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤ò¿®Íê¤¹¤ë¿Í¡Ê22%¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢61%¤¬¼çÎ®¥Ë¥åー¥¹¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î2026Ç¯ÈÇRadar¥ì¥Ýー¥È¡ÖA Rewired World¡×¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢https://fgsglobal.com/radar ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸¼Ô¸þ¤±Ãíµ
FGS¥°¥íー¥Ð¥ëRadar 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FGS¥°¥íー¥Ð¥ëRadar 2026¤Ï¡¢»ö¶È¡¢À¯¼£¡¢³Ø½Ñ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥êー¥Àー¤ª¤è¤ÓÀ¯ºöÀìÌç²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー175·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢EUÁ´²ÃÌÁ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½À¤Î¤¢¤ëÌó20,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Í¡¦¥Ïー¥¹»á¡ÊARM¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CEO¡Ë¡¢¥¨¥Þ¡¦¥¿¥Ã¥«ー»á¡Ê¥¦¥©ー¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ëÊÔ½¸¶ÉÄ¹¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¼ー¥Ó¥ó¥°»á¡Ê¥É¥¤¥Ä¶ä¹ÔCEO¡Ë¡¢¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á¡Ê¥·ー¥á¥ó¥¹AG¼ÒÄ¹·óCEO¡Ë¡¢¥À¥ì¥ë¡¦¥Ï¥±¥Ã¥È»á¡ÊBMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×CEO¡Ë¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥³¥Î¥êー»á¡Ê¥³¥Ê¥°¥é¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¼ÒÄ¹·óCEO¡Ë¡¢¥í¥É¥Ëー¡¦¥Çー¥Ó¥¹»á¡Ê¸µÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ°÷¡¦ÊÆ¾¦¶È²ñµÄ½êÀ¯ÉÜ¾Ä³°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ç¥¤¥Óー»á¡ÊBBCÁí¶ÉÄ¹¡Ë¡¢¥Çー¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¶ª¡Ê¸µ¼óÁê¡Ë¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º²¼±¡µÄ°÷¡ÊÂçÂ¢À¯Ì³¼¡´±¡Ë¡¢¥·¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥ô¥¡¥Ç¥éÃË¼ßÉ×¿Í¡Ê¥×¥ëー¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë²ñÄ¹¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÊý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸
FGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î2026Ç¯ÈÇRadar¥ì¥Ýー¥È¡ÖA Rewired World¡×¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢https://fgsglobal.com/radar ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
FGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FGS¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¡¦À¯ºö¡¦É¾È½¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260108461862/ja/
Contacts
For media inquiries, please contact:
Elizabeth Baker
ebaker@fgsglobal.com
Source: FGS Global