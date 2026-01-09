イノベーターが集結：CES 2026が本日開幕





ラスベガス、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- CES® 2026が本日正式に開幕し、テクノロジーの世界的な集いの場として、ビジョナリー、業界および政府のリーダー、投資家、メディア関係者を迎え入れます。260万平方フィートを超える広大な純面積の会場を舞台とするCES 2026は、画期的なアイデアが具現化され、イノベーターたちがテクノロジーの次なる展望を提示するために集う場所です。CESは世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであり、4,100社超の出展者が一堂に会し、アクセシビリティ、AI、デジタルヘルス、エネルギー、エンタープライズソリューション、没入型エンターテインメント、モビリティ、量子技術、ロボティクスなど、幅広い分野にわたるイノベーションを披露する場です。

同展示会は、主要な製品およびパートナーシップの発表や、限定的な製品デモンストレーションが多数行われる2日間のダイナミックなメディアデーで幕を開けました。Consumer Technology Association（全米民生技術協会、CTA）®が主催するCES 2026は、本日から1月9日（金）まで、改修を終えたラスベガス・コンベンション・センター（LVCC）を含むラスベガス市内13会場で開催されます。CESは同スペースを使用する最初のイベントとなり、LVCCのレガシーキャンパスに対する総額6億ドルの改修工事の完了を象徴するものです。

「CESは、イノベーターが集い、ビジネスが加速し、パートナーシップが生まれ、テクノロジーが現実世界の課題を大胆な機会へと転換する場です」と、CTAのエグゼクティブチェアマン兼CEOであるGary Shapiro氏は述べています。「世界中のイノベーターが集い、未来を形づくるブレークスルーを発表する姿を目にできることを、大変うれしく思います。」

「グローバルブランドから先駆的なスタートアップまで、テクノロジーエコシステム全体がCESに集結します」と、CTAの社長であるKinsey Fabrizio氏は述べています。「CESは、イノベーションがアイデアから社会的インパクトへと進化する場です。テクノロジーが何百万人もの人々の暮らしをどのように向上させ得るのか、その可能性を目の当たりにできる場所は他にありません。」

Shapiro氏とFabrizio氏によるCTAの業界動向演説は、AIがいかにイノベーションを加速させているか、CESがいかにその飛躍の場であるか、そしてそのすべての中心には人間がいるという点に焦点を当て、同展示会の方向性を指し示しました。

基調講演

AMD

AMDの会長兼CEOであるLisa Su博士は、同社のAI製品ポートフォリオと、業界横断的な深い協業がAIの可能性を現実世界のインパクトへと転換していることを語り、AIはあらゆる場所に存在し、すべての人のためのものであると強調しました。Su氏は、次世代AI PC向けのRyzen AI 400 Series、エンタープライズ向けのMI440X GPU、そしてRyzen AI Halo開発者プラットフォームといったAI重視の新製品を発表し、OpenAIなどのパートナーとともに、データセンターからエッジデバイスに至るまで、実世界のアプリケーションにおけるAI統合を推進している点を強調しました。また、同氏は「Helios」ラックスケールプラットフォームの初期概要も披露しました。大統領科学技術顧問を務めるMichael Kratsios氏がSu氏とともに登壇し、AIイノベーション、競争力、機会の創出を前進させる上での官民連携の役割について意見を交わしました。さらにAMDは、より多くの教室や地域社会にAIを届けるため、1億5,000万ドルを投じることを発表しました。

Siemens

Siemens AGの会長兼CEOであるRoland Busch氏は、産業用AI革命を加速させるテクノロジーを発表しました。NVIDIAの創業者兼CEOであるJensen Huang氏がBusch氏とともに登壇し、産業用AIオペレーティングシステムの構築に向けた両社のパートナーシップ拡大について語りました。さらにSiemensは、産業用メタバースを大規模に実現するためのDigital Twin Composerソフトウェアを発表しました。PepsiCoのラテンアメリカ担当CEO兼グローバル最高戦略・変革責任者であるAthina Kanioura氏は、PepsiCoがDigital Twin Composerソフトウェアを活用し、米国における施設のアップグレードをシミュレーションしていること、ならびに今後グローバル規模で展開する計画について説明しました。また、Siemensは創薬の加速、自動運転、工場現場の効率向上を推進する新たなテクノロジーを紹介しました。製造分野では、産業用AIをMeta Ray-Ban AIグラスに導入するための協業を発表しました。

メディアデー（1月4日～5日）

プレス・カンファレンス

主要ブランドがマンダレイ・ベイで開催された記者会見において重要な発表を行い、世界中のメディアの注目を集めました。Bosch、Doosan Bobcat、Geely Auto Group、Hisense、Hyundai、LG Electronics、Sony Honda Mobility Inc.、The LEGO Groupの8社が参加しました。

CES Unveiled

CES 2026の公式プレス・イベントであるCES Unveiled Las Vegasでは、225社超が参加し、Baracodaによる子ども向けゲーミフィケーション歯ブラシ「Kolibree」、Coroの授乳モニター、Earfloの子どもの耳の圧力を緩和する非侵襲型デバイス、Dephyのロボット外骨格デバイス、PlaudのウェアラブルAIノートテイカー、Skywheelの電動スキーなど、画期的なイノベーションが紹介されました。

CESの注目すべき技術動向

CTAのイノベーションおよびトレンド担当シニアディレクターであるBrian Comiskey氏と、マーケティングおよびコミュニケーション担当副社長であるMelissa Harrison氏が、「CES 2026の注目すべき技術動向」を発表しました。このメディア限定イベントでは、AIがよりパーソナライズされた消費者体験を可能にし、より長く健康的な生活を支えるデジタルヘルスソリューションを前進させていることなど、テクノロジーの未来に関する洞察が示されました。米国消費者向けテクノロジー産業予測（U.S. Consumer Technology Industry Forecast）では、同産業の2026年の収益は5,650億ドルに達し、前年比3.7%の成長が見込まれると結論づけられました。

CESの詳細

CES Innovation Awards® 2026への応募件数が過去最多を記録する中、今週はさらなる受賞者が表彰されました。来場者は、ベネチアンのCES Innovation Awards Showcase（ブース#50043）にて、受賞製品の一部を実際に体験することができます。

LVCCの改修完了を披露し、CESの開幕を告げるリボンカット式典の場で、CTAはCES 2026 Green Grantsプログラムを通じて、ラスベガス市の主要なサステナビリティプロジェクト2件を支援するため、12万5,000ドルを拠出する意向を発表しました。これには、市全体で進められている植樹活動や、省エネルギー型街路灯への切り替えが含まれます。これらのプロジェクトは、ラスベガス市のサステナビリティへの取り組みを支援するとともに、政府、地域社会、テクノロジーの連携が実効性のある解決策を生み出し得ることを示しています。

AIおよび量子分野のリーダーを結集する新たなコミュニティ「CESファウンドリ」は、1月7日（水）に開設され、フォンテーヌブローにて2日間にわたり、プログラム、デモ、ネットワーキングが実施されます。CES 2026では、Great Minds、アクセシビリティ、C Space®、デジタルヘルス、イノベーション政策サミット、製造分野などの主要トラックやステージを含む、400件超のカンファレンス・セッションが展開されます。1,300人を超える登壇者がステージに立ち、著名人や政府関係者も含まれます。CES 2025のプログラムに関する最新情報やライブ配信は、CES.techをご覧ください。

展示計画の立案や会場内のナビゲーションには、AndroidおよびAppleのアプリストアからCESアプリをダウンロードしてご利用ください。

CES®について

CESは世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの真価が問われる場です。ここは、世界の最大手ブランドがビジネスを行い、新たなパートナーと出会い、最先端のイノベーターが登場する場所です。Consumer Technology Association (CTA)®が主催するCESは、技術セクターのあらゆる側面を網羅しています。CES 2026は1月6日から9日までラスベガスで開催されます。詳細はCES.techでご覧ください。また、ソーシャルメディアでCESをフォローしましょう。

Consumer Technology Association (CTA)®について

CTAは、北米最大のテクノロジー業界団体として、テクノロジー分野を代表する存在です。スタートアップからグローバル・ブランドに至る世界有数のイノベーターが加盟しており、米国で1,800万人超の雇用を支えています。CTAは、世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであるCES®を主催・運営しています。詳細はCTA.techをご覧ください。@CTAtechをフォローしてください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

