株式会社アラジン(本社：福岡県福岡市、代表取締役：長濱 慶直)が運営するデータ復旧サービス「データレスキューセンター」は、UPS電源断による障害でデータにアクセスできなくなった九州大学の研究用RAID6サーバー(HDD 8TBx7台)のデータ復旧に成功し、本事例に関するお客様の声を公開しました。





九州大学様 准教授 岩崎 健様





■九州大学様 准教授 岩崎健様によるお客様の声(一部抜粋)

「事の発端はUPSの電源断のトラブルでした。そのUPSはもともと調子が悪く、バッテリー残量がかなり減ってる状況で、今回データレスキューセンターさんで復旧していただいたRAID6構成のサーバーと、もう1つ別のサーバーと、合わせて2台のサーバーが繋がっていました。ある日、そのUPSに突然の電源断が発生し、まずは別サーバーのほうで最初に不具合が発生しました。その時点では今回依頼したサーバーについては特段問題なく動いていましたが、その後ファンの異常が発生し、最終的にRAID6の構成自体が壊れてしまい、ディスクは認識できるようになったものの、7本のディスク中、3本が外部の扱いとなりドライブをマウントできずデータを読み出せなくなりました。





研究用の画像のデータで、顕微鏡のガラススライドの標本をデータ化したものです。仮運用でバックアップを取っていないまま2～3年運用されていましたが、スタッフに確認したところ、現実的にはもう仮運用ではない状況になっていることがわかりました。ガラススライドさえあればもう1度データ化することは可能ですが、中にはガラススライドが手元にないものや、枚数も1000枚以上ということで、0からデータ作り直すのはかなり厳しい状況でした。データを入れていたドライブはSASディスク7本のRAID6構成でした。自分達でRAIDの再構築を試みることで今よりもさらに状況を悪化させてしまうリスクもあることから、今回はデータ復旧の専門業者さんにデータを復旧していただいた上でRAIDの再構築をしたほうがいいという判断をしました。





データ復旧は高額を請求されるケースも耳にしていたので、適正な金額かつ信頼ができる業者に依頼したいと考えていたところ、九州大学内でデータレスキューセンターさんとの取引実績が確認できました。まずは現状についてメールと電話で技術者の方に相談したところ、推測される目安の費用や復旧可能な場合のリスト提示など復旧に関する対応について丁寧に説明をいただき、信頼してお任せできそうだということで実際に調査をお願いする運びとなりました。





まず、中2営業日での復旧可能という結果報告のスピードに驚きました。持ち込み時に報告予定日についてお伺いはしていましたが、データが膨大なことやRAID6構成ということもあり、実際はもう少し時間がかかると思っていたので、やはりプロの仕事はスピードが違うなと感心しました。復旧可能なデータリストで顕微鏡画像ファイルについても確認できたこと、金額についても事前に説明をいただいたとおりの堅実な額でしたので、データ復旧作業を依頼させていただきました。





業務データの復旧は失敗が許されず責任も大きいため、信頼できるプロにお任せするのが一番安心できると思い、今回データレスキューセンターさんに依頼しました。無事にデータを復旧していただき、本当に助かりました。今回の件で、バックアップの重要性を痛感しました。今回の事態をいい教訓として、仮運用であっても油断せず都度バックアップを取得するなど、堅牢な体制を構築していきたいと思います。」









■九州大学様 准教授 岩崎健様によるお客様の声(全文)

https://www.rescue-center.jp/customer/iwasaki.html





今後もPC、外付けHDD／SSD、NAS／RAID／サーバー、SDカード／microSDカード、USBメモリ等からのデータ復旧・復元技術、サービスの向上に取り組んでまいります。

データ復旧でお困りの際は、信頼と実績のデータレスキューセンターまでお気軽にご相談ください。









■今回のプレスリリース

https://www.rescue-center.jp/news/press20260109.html





■お客様の声一覧

https://www.rescue-center.jp/customer/





■お申し込み方法

https://www.rescue-center.jp/application/









■データ復旧サービスの流れ

https://www.rescue-center.jp/recovery/

■データ復旧の料金、費用

https://www.rescue-center.jp/price/

■データレスキューセンターの特徴と選ばれる理由

https://www.rescue-center.jp/merit/

■データレスキューセンター 3つのお約束

https://www.rescue-center.jp/3promises/









■データ復旧のウソ？ホント？

https://www.rescue-center.jp/really/

■データ復旧・復元事例

■データ復旧の参考情報

■会社概要

会社名 ： 株式会社アラジン

本社 ： 福岡県福岡市中央区薬院1-5-6 ハイヒルズビル3階

電話 ： 092-720-6633(代表)

代表者 ： 代表取締役 長濱 慶直

設立 ： 2002年5月31日

資本金 ： 9,000万円

認定 ： プライバシーマーク、ISO27001(ISMS)

データ復旧サービスのデータレスキューセンター ロゴ





