手のひらサイズのエコバッグ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年1月29日(木)にブランドリニューアルを実施いたします。NANOPLUSはこれまで、「コンパクトなバッグシリーズ」という価値を軸に、多くの方の日常に寄り添ってきました。今回のリニューアルでは、ブランドの原点である“小ささと軽さ”を改めて見つめ直し、より洗練された世界観とともに、リニューアルします。※諸事情により、オープン日が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

NANOPLUSが目指すこれからのブランド像

NANOPLUSがこれから目指すのは、日常の中にある小さなストレスを、プラスの小さな幸せに変えるブランドです。バッグを持ち歩く煩わしさ、荷物が増える不便さ。そうした些細なストレスを、「コンパクト」「小さい」「スマート」という価値で解決し、使うたびに心が軽くなる体験を提供していきます。また日常生活 ・旅行 ・ちょっとしたお出かけなど、あらゆるシーンで寄り添う存在でありたいと考えています 。いつものバッグの中に、ポケットの中に。「小さく持って、大きく使える」「いつでもそばに NANOPLUS」をコンセプトに、日々の暮らしを支え続けるブランドを目指します。今回のリニューアルでは、ロゴデザインの刷新、タグやビジュアルの統一、オリジナル柄デザインの制作を通じて、より洗練されたブランドイメージを構築していきます。また、NANOPLUSはエコバッグにとどまらず、2025年に新登場したPOCKETシリーズ、FITシリーズといった新たな切り口で、持ち運びやすさやフィット感を追求したプロダクトへと、モノづくりの幅を広げていきます。

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要＆取り扱い店舗について

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量でコンパクトのバッグシリーズでNANOPLUS は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。スーパーでの買い物や普段使い、エコバッグを超えたファッションバッグなどとしても、幅広く利用することができます。■商品概要商品名：「NANOPLUS（ナノプラス）」素材：リップストップナイロン価格：税込2,400円～3,680円サイズ：MICRO、STANDARD、XL、XXL※価格はサイズやカラーによって異なります。※公式オンラインショップは1月29日(木)にリニューアルオープン。※諸事情により、オープン日が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。■取り扱い店舗大丸藤井セントラル-Editorial-札幌ステラプレイス B1F-Editorial- RAYARD MIYASHIYA PARK 2F-Editorial- 阪神百貨店 梅田本店 2F-Editorial-グラングリーン大阪 南館2F-Editorial-ONE FUKUOKA BLDG. 2Fイノブン京橋店イノブン四条本店イノブン大和郡山店渋谷ロフト銀座ロフト池袋ロフト天神ロフト川崎ロフト辻堂ロフト千葉ロフトFa-So-La TAX FREE AKIHABARA 成田空港第1ターミナル店Fa-So-La TAX FREE ASAKUSA 成田空港第1ターミナル店南青山Shosaikan T1 南青山Shosaikan T2南青山Shosaikan T1 ANNEXオンセブンデイズミュープラット金山店※3月頃から切り替え予定。

株式会社Cycleについて

https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/