株式会社メイクビー（所在地：大阪市淀川区西中島5-8-26、代表：三宅有紀）は、ダンスとエンターテイメントの融合イベント「美MAX 2026」を2026年2月23日（月祝）に大阪市浪速区の世界館にて開催することを発表いたします。

コロナ後のエンターテイメント需要拡大を背景に「ダンスの祭典」開催へ

2020年代前半のパンデミックにより大きく制限されていたライブエンターテイメントは、現在大きな復興期を迎えています。特にダンスをはじめとする身体表現の芸術は、リアルな場でしか得られない感動や一体感を求める人々によって再評価されつつあります。株式会社メイクビーは、長年にわたりダンススクールの運営を通じて自己表現と成長の場を提供してきました。「美MAX 2026」は、スクール生徒によるパフォーマンスに加え、プロダンサーとダウンタウン浜田公認"のものまねで活躍するハリウリサをゲストに迎え、世代や経験を超えたエンターテイメントの祭典として企画されました。「私たちは単なるダンス発表会ではなく、観客全員が笑顔になれる総合エンターテイメントを目指しています。ダンスの技術だけでなく、その楽しさや感動を広く伝えたいという思いから今回のイベントを企画しました」と三宅代表は語ります。

注目の特色：異なる才能が共演する「美」の饗宴

「美MAX 2026」の最大の特徴は、ダンスとものまねという一見異なるエンターテイメントの融合にあります。主役となるのは、メイクビースクールに通う生徒に加えプロダンサー18組のダンスパフォーマンスです。バレエからヒップホップ、アイドルからKPOPダンスまで多彩なジャンルを網羅し、年齢層も子どもから大人まで幅広く参加予定です。特別ゲストには、ものまね芸人ハリウリサを招聘。また２０２４年には「ヴィルマ」で歌手デビューも当日は自らの楽曲をお披露目予定司会には関西を拠点に活躍するFM大阪のラジオパーソナリティ中島静香を迎え、会場全体を盛り上げます。「ダンスは言葉を超えたコミュニケーション。そこにユーモアを加えることで、老若男女問わず楽しめる場にしたいと考えています。特にダンスに馴染みのない方にも、新たな魅力を発見してもらえる機会になれば」と企画担当者は話します。イベント会場となる世界館は、大阪を代表する歴史的な劇場空間。その独特の雰囲気がパフォーマンスにさらなる深みを加えることでしょう。

開催概要

- イベント名：make-B Presents 美MAX 2026- 開催日時：2026年2月23日(月祝) 開場16:00 開演17:00- 会場：世界館（大阪府大阪市浪速区波除6-5-15）- 出演者：メイクビースクール生徒18組、特別ゲスト（ものまねタレント）- チケット：前売り3,500円 当日4,000円（小学生未満は無料） ※当日は別途ドリンク代500円が必要となります。 - アクセス：JR大阪環状線「弁天町」駅下車、徒歩約7分- 主催：株式会社メイクビー※会場内でのアルコール類の持ち込み・販売・提供はございません。※お問い合わせ：メイクビー 06-6308-4777 / https://www.make-b.jp

会社概要

- 会社名：株式会社メイクビー- 所在地：大阪市淀川区西中島5-8-26- 代表者：三宅 有紀- 事業内容：ダンススクール運営、エンターテイメントイベント企画・運営- URL：https://www.make-b.jp